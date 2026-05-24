Ούτε μία, ούτε δύο αλλά συνολικά 3.711 χρηματιστηριακές συναλλαγές πραγματοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την οικονομική δήλωση που κατέθεσε επίσημα στο Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ (U.S. Office of Government Ethics) στα μέσα Μαΐου.

Σε αυτή αποκαλύπτεται μία «πρωτοφανής έκρηξη επενδυτικής δραστηριότητας», με αγοραπωλησίες μετοχών σχεδόν εξολοκλήρου σε αμερικανικές εταιρείες, «συμπεριλαμβανομένων πολλών των οποίων η πορεία μπορεί να επηρεαστεί άμεσα από την κυβερνητική πολιτική» όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg σε σημερινό του δημοσίευμα.

Πολλές από αυτές αφορούν μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, όπως Nvidia, Microsoft, Amazon κ.α.

«Αυτό είναι το εγγενές πρόβλημα με το να κατέχει ο πρόεδρος μετοχές και ιδιωτικές εταιρείες: ότι ο κόσμος θα υποθέτει πως πρόκειται να κάνει επενδύσεις που γνωρίζει ότι θα είναι κερδοφόρες και τις οποίες είναι σε θέση να επηρεάσει», δήλωσε ο Κέντρικ Πέιν, γενικός σύμβουλος του Campaign Legal Center, το οποίο έχει υποστηρίξει νομοθεσία που θα απαγορεύει τις χρηματιστηριακές συναλλαγές σε μέλη του Κογκρέσου.

«Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ούτε η παραμικρή υπόνοια ότι ο πρόεδρος χρησιμοποιεί τη θέση του για να αποκομίσει οικονομικό όφελος».

Να θυμίσουμε ότι το πρακτορείο Reuters είχε δημοσιεύσει πρόσφατα ρεπορτάζ που έκανε λόγο για ύποπτα στοιχήματα 7 δισ. δολαρίων στo πετρέλαιο, πριν τις «καλές ειδήσεις» Τραμπ για το Ιράν.

Οι επικριτές του Τραμπ έσπευσαν, λοιπόν, να συνδέσουν συγκεκριμένες συναλλαγές με δημόσιες ενέργειες και δηλώσεις του.

Η γερουσιαστής των Δημοκρατικών από τη Μασαχουσέτη, Ελίζαμπεθ Γουόρεν, κατήγγειλε «συναλλαγές σε εταιρείες τις οποίες η κυβέρνηση Τραμπ επηρέασε με τις δικές της πολιτικές», επικαλούμενη την αγορά μετοχών της Nvidia αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων, λίγο πριν εγκριθεί η πώληση προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα: «Αυτό που κάνει ο Τραμπ θα έπρεπε να είναι παράνομο», ανέφερε η ίδια σε βίντεο.

Ωστόσο, παρατηρεί το Bloomberg, μια εξέταση των συναλλαγών, σε συνδυασμό με συνεντεύξεις ειδικών σε θέματα επενδύσεων, αποκαλύπτει μια τόσο πολυεπίπεδη επενδυτική δραστηριότητα, που δεν προσφέρεται εύκολα για οριστικές ερμηνείες.

Τα μοτίβα φέρουν τα χαρακτηριστικά αλληλοκαλυπτόμενων στρατηγικών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συχνά βασισμένων σε χρηματιστηριακούς δείκτες και σε μεγάλο βαθμό πιθανώς αυτοματοποιημένων, στοιχεία που είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαχωριστούν.

Σε μεγάλο βαθμό, αυτό συμπίπτει με τη δημόσια εξήγηση που έδωσε ο Όμιλος Τραμπ (Trump Organization) για το θέμα.

Αναφέρει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του προέδρου τυγχάνουν ανεξάρτητης διαχείρισης από τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία ελέγχουν όλες τις επενδυτικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής παγίων, των συναλλαγών, της αναδιάρθρωσης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Πρακτικά υποστηρίζουν ότι οι συναλλαγές εκτελούνται μέσω «αυτοματοποιημένων χαρτοφυλακίων» που βασίζονται σε μοντέλα και στρατηγικές οι οποίες συνδέονται με δείκτες χρηματιστηρίων, χωρίς καμία παρέμβαση από τον Τραμπ, την οικογένειά του ή την εταιρεία του.

Την Τρίτη, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι η ιδέα πως ο πρόεδρος πραγματοποιεί χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσα από το Οβάλ Γραφείο είναι «παράλογη».

Το πρακτορείο Bloomberg όταν προσέγγισε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου για να σχολιάσουν το θέμα, εκείνοι τους παρέπεμψαν στον… Όμιλο Τραμπ.