Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αμφιβολία χθες Κυριακή για την εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD) από το Netflix, τονίζοντας ότι ο κολοσσός του streaming έχει ήδη αποκτήσει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς» και προσθέτοντας πως «αυτό θα μπορούσε να γίνει πρόβλημα».

«Θα εμπλακώ στην απόφαση» των εποπτικών αρχών για την εξαγορά αυτή, έναντι τιμήματος 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους προσερχόμενος στο Κέντρο Κένεντι, μεγάλη αίθουσα θεαμάτων στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, για δημόσια εκδήλωση απονομής βραβείων.

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος είπε επίσης ότι ο συνδιευθυντής του Netflix Τεντ Σαράντος πήγε πρόσφατα να τον δει στον Λευκό Οίκο.

Αν η εξαγορά με την τρέχουσα μορφή της ολοκληρωθεί, το Netflix θα αποκτήσει την ανταγωνιστική πλατφόρμα HBO Max και τα στούντιο Warner Bros.

Το Netflix είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα μετάδοσης βίντεο κατά παραγγελία (on demand) μέσω διαδικτύου στον κόσμο, ενώ η HBO Max βρίσκεται στην τρίτη θέση (χωρίς να λογαριάζεται η Amazon Prime Video), με την Disney+ να συμπληρώνει το βάθρο.

Η πλατφόρμα θα αποκτήσει έτσι πελώριο κατάλογο, που συμπεριλαμβάνει τις σειρές ταινιών του Χάρι Πότερ, του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, των υπερηρώων της DC Studios (Μπάτμαν, Σούπερμαν, Γουόντερ Γούμαν…) και τηλεοπτικές παραγωγές όπως η σειρά Game of Thrones.

Δεν θα αποκτήσει αντίθετα τα τηλεοπτικά κανάλια της WBD, ή αλλιώς ιδίως το Discovery Channel και το CNN, καθώς είναι ενταγμένα σε χωριστό σχήμα της Warner Bros, εισηγμένο στο χρηματιστήριο.

Ο γίγαντας του βίντεο μέσω διαδικτύου επικράτησε στην κούρσα με άλλους δύο μνηστήρες, την Comcast και την Paramount Skydance.

Ο επικεφαλής της τελευταίας, ο Ντέιβιντ Έλισον –γιος του πολυδισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, συνιδρυτή της Oracle, μεταξύ άλλων– θεωρείται πως έχει στενή σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ.

