Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο (29/11) ότι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας έκλεισε στο σύνολό του, εν μέσω αυξανόμενων απειλών των ΗΠΑ για επίθεση στο κράτος της Νότιας Αμερικής.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, τόνισε: «Προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, τους πιλότους, τους εμπόρους ναρκωτικών και τους διακινητές ανθρώπων, παρακαλώ να θεωρείτε κλειστό όλο τον εναέριο χώρο πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα».

Donald J. Trump Truth Social 11.28.25 07:43 AM EST To all Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers, please consider THE AIRSPACE ABOVE AND SURROUNDING VENEZUELA TO BE CLOSED IN ITS ENTIRETY. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) November 29, 2025

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από μια χώρα είναι μερικές φορές ένα πρώτο βήμα πριν από τις αεροπορικές επιδρομές. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μια μαζική συσσώρευση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο Τραμπ έχει αυξήσει τις απειλές κατά του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Μαδούρο και οι κορυφαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας του είναι οι ηγέτες ενός καρτέλ ναρκωτικών που στέλνει ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση χαρακτήρισε το λεγόμενο Cartel de los Soles ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση τη Δευτέρα, δίνοντας ενδεχομένως στο Πεντάγωνο μια νομική δικαιολογία για να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον στόχων της κυβέρνησης της Βενεζουέλας. Αλλά η ομάδα δεν είναι ούτε επίσημη οργάνωση ούτε καρτέλ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ ήδη «σχεδόν συνεχώς» πραγματοποιούν περιπολίες στον διεθνή εναέριο χώρο κοντά στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο της αυξημένης παρουσίας και των επιχειρήσεων κατά των ναρκωτικών, δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο αξιωματούχος παρέπεμψε στον Λευκό Οίκο τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το εάν αυτές οι τακτικές αλλάζουν ώστε να περιλαμβάνουν υπερπτήσεις του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε ερώτημα γιατί ο Ντ. Τραμπ προειδοποιούσε τα αεροπλάνα να μην πετούν πάνω από τη Βενεζουέλα ή για την τρέχουσα στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει τη νομική εξουσία να κλείσει τον εναέριο χώρο πάνω από μια άλλη χώρα, ακόμη και όταν φαινόταν να απειλεί με επίθεση ή να επιδιώκει να ωθήσει τους ηγέτες της Βενεζουέλας να πιστεύουν ότι σκέφτεται μια τέτοια.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Μαδούρο ότι ηγείται μιας οργάνωσης ναρκωτικών και δήλωσε ότι δεν θα αποκλείσει την αποστολή στρατευμάτων στη χώρα.

Ο αμερικανικός στρατός έχει συγκεντρώσει δυνάμεις στην Καραϊβική από τον Αύγουστο και έχει σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους με επιθέσεις σε σκάφη που η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι εμπλέκονται σε επιχειρήσεις λαθρεμπορίου ναρκωτικών από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, ο Ν. Μαδούρο έχει διατάξει κινητοποίηση στρατευμάτων εντός του νοτιοαμερικανικού έθνους.

Κάτι περισσότερο από μια εβδομάδα πριν, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πιλότους «να είναι προσεκτικοί» όταν πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας «λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας και της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας» εντός ή γύρω από τη χώρα.

Οι Βενεζουελάνοι, παγιδευμένοι μεταξύ της απειλής μιας επίθεσης των ΗΠΑ και μιας κυβέρνησης την οποία δεν εμπιστεύονται να παρέχει ακριβείς πληροφορίες, έχουν μείνει αντιμέτωποι με αβεβαιότητα.

Βενεζουέλα: «Αποικιοκρατική απειλή» το μήνυμα του Ντ. Τραμπ

Η Βενεζουέλα «καταδίκασε» το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το οποίο ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας θα πρέπει να θεωρείται «εντελώς κλειστός», με το Καράκας να μιλά για «αποικιοκρατική απειλή».

«Η Βενεζουέλα καταγγέλλει και καταδικάζει την αποικιοκρατική απειλή που υποτίθεται ότι επηρεάζει την κυριαρχία του εναέριου χώρου της, αποτελώντας έτσι μια νέα εξωφρενική, παράνομη και αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ διατυπώνεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν την πίεση στη Βενεζουέλα με μεγάλη ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεών τους στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, και επικαλούνται χερσαία πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης των καρτέλ των ναρκωτικών.

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το μήνυμα που μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον πρόεδρο Τραμπ, στο οποίο ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει με εξωεδαφικό τρόπο την παράνομη δικαιοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα» συνεχίζει η ανακοίνωση, τονίζοντας ότι «ο Τραμπ προσπαθεί με παράδοξο τρόπο να δώσει εντολές και να απειλήσει την κυριαρχία του εθνικού εναέριου χώρου, την εδαφική ακεραιότητα, την ασφάλεια της αεροπορίας και την πλήρη κυριαρχία του κράτους της Βενεζουέλας».

«Αυτό το είδος δηλώσεων συνιστά εχθρική, μονομερή και αυθαίρετη πράξη, ασύμβατη με τις πλέον βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και εντάσσεται σε μια συνεχή πολιτική επιθετικότητας κατά της χώρας μας», προσθέτει το υπουργείο.

Αναστέλλονται οι πτήσεις που μεταφέρουν Βενεζουελάνους μετανάστες

Επιπλέον, το Καράκας εκτιμά ότι με αυτήν την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, η Ουάσιγκτον «αναστέλλει μονομερώς τις πτήσεις που μεταφέρουν Βενεζουελάνους μετανάστες οι οποίες πραγματοποιούνται τακτικά και κάθε εβδομάδα στο πλαίσιο του επαναπατρισμού Βενεζουελάνων» παράτυπων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μέχρι σήμερα, 75 πτήσεις έχουν πραγματοποιηθεί για τον επαναπατρισμό 13.956 ανθρώπων», υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση. Οι πτήσεις αυτές συνεχίζονταν παρά την κρίση μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί συγκεκριμένα τη Βενεζουέλα ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών που πλημμυρίζουν την αμερικανική αγορά.

Το Καράκας διαψεύδει και επιμένει στο γεγονός ότι ο πραγματικός στόχος είναι η αλλαγή καθεστώτος και ο έλεγχος των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Tο αεροδρόμιο Μαϊκετία, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, λειτουργούσε κανονικά το Σάββατο 29/11, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που είδε αρκετές προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών.