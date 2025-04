Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφού παραπονιόταν για το θέμα επί χρόνια, υπέγραψε χθες Τετάρτη διάταγμα για την άρση των περιορισμών στην πίεση του νερού. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά πως το έκανε για «να φροντίσω τα όμορφα μαλλιά μου».

Το διάταγμα του Τραμπ ακυρώνει τα μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων που είχαν λάβει οι δύο προηγούμενοι Δημοκρατικοί πρόεδροι, ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν.

Όπως ανέφερε ο Λευκός Οίκος, ο Τραμπ «θα τερματίσει τον πόλεμο των Ομπάμα- Μπάιντεν στην πίεση του νερού και θα κάνει τα ντους της Αμερικής ξανά μεγάλα (make America’s showers great again)».

🚨President Trump signs an Executive Order to end the overregulation on water pressure and end the war on showers.

Make America’s Showers Great Again! pic.twitter.com/ijVW7uSNsw

— The White House (@WhiteHouse) April 9, 2025