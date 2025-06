Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή (15/6) πως ελπίζει ότι το Ισραήλ και το Ιράν θα μπορέσουν να συνάψουν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, προσθέτοντας πως μερικές φορές κάποιες χώρες θέλουν να πολεμήσουν η μια την άλλη.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει για τη σύνοδο της G7 στον Καναδά, ο Τραμπ τόνισε ακόμη πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ, αποφεύγοντας να ξεκαθαρίσει αν παρότρυνε τον στενότερο σύμμαχο της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή να σταματήσει την εύρους άνευ προηγουμένου επίθεσή του στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Trump on Iran and Israel: “I think there’s a good chance there will be a deal.”

“Sometimes they have to fight it out” pic.twitter.com/FFkh5alM8R

