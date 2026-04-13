Ο Τραμπ συνεχίζει την «επίθεση» στον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μετά την ανάρτηση του, στην οποία γράφει για τον πάπα Λέοντα ότι «είναι ΑΔΥΝΑΜΟΣ όσον αφορά την εγκληματικότητα και απαράδεκτος στην εξωτερική πολιτική», ανέβασε στην πλατφόρμα Truth Social μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ως Μεσσίας…

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται πως χρησιμοποίησε την Τεχνητή Νοημοσύνη για να δημιουργήσει μια εικόνα, στην οποία ο ίδιος μοιάζει με κάποιον με Μεσσία που «θεραπεύει» έναν άνθρωπο.

Είναι ντυμένος με παπικά χρώματα, ενώ η αμερικανική σημαία φαίνεται πάνω από τον ώμο του.

Τι προηγήθηκε

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον πάπα Λέοντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (13/04), λέγοντας ότι ο πρώτος Αμερικανός πάπας πρέπει να «σταματήσει να υποχωρεί στη Ριζοσπαστική Αριστερά».

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σφοδρή επίθεση εναντίον του παγκόσμιου ηγέτη της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία οξύνει μια διαμάχη που ξεκίνησε λόγω του πολέμου στο Ιράν.

«Ο πάπας Λέων είναι ΑΔΥΝΑΜΟΣ όσον αφορά την εγκληματικότητα και απαράδεκτος στην εξωτερική πολιτική», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

Λίγο αργότερα, μίλησε στους δημοσιογράφους στη Βάση Άντριους, όπου προσγειώθηκε με το Air Force One. «Δεν νομίζω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «δεν είμαι οπαδός του πάπα Λέοντα».