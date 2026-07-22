Σε μια κίνηση που αλλάζει τις διεθνείς ισορροπίες προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας την έγκρισή του για τη σύναψη 30ετούς συμφωνίας πυρηνικής συνεργασίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία.

Όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, η εξέλιξη αυτή ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για τη μελλοντική κατασκευή μονάδας εμπλουτισμού ουρανίου στο σαουδαραβικό έδαφος, αναθέτοντας παράλληλα κομβικό ρόλο σε αμερικανικές εταιρείες για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών.

Πάντως, το πλαίσιο της συμφωνίας δεν εκχωρεί στο Ριάντ το δικαίωμα για αυτόνομη λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων σε πρώτη φάση, καθώς ορίζει ότι το εγχείρημα θα ξεκινήσει με τη διεξαγωγή κοινής τεχνικής μελέτης ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ η συμφωνία θα παράσχει δισεκατομμύρια δολάρια στην πυρηνική βιομηχανία των ΗΠΑ, ωστόσο, Αμερικανοί νομοθέτες και από τα δύο κόμματα εκφράζουν επιφυλάξεις.

Η συμφωνία αναμένεται να υποβληθεί στο Κογκρέσο τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν απαιτείται η έγκρισή του για να προχωρήσει.

Σημειώνεται πως η Σαουδική Αραβία υπερασπίζεται εδώ και καιρό το δικαίωμά της σε μη στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει την πυρηνική συμφωνία ως μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου που θα περιλαμβάνει την ομαλοποίηση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ.

Πηγή: Associated Press, AFP