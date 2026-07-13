Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου σχετικά με την επανέναρξη των πολεμικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από σχετική επιστολή που απέστειλε γνωστοποίησε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν στοχευμένα αμυντικά πλήγματα εναντίον συγκεκριμένων στόχων εντός της ιρανικής επικράτειας στις 7 Ιουλίου.

Η συγκεκριμένη ενημέρωση έρχεται να επιβεβαιώσει και τυπικά τη διακοπή της πρόσκαιρης εκεχειρίας και την εκ νέου κλιμάκωση της έντασης, με την Ουάσιγκτον να παρουσιάζει τις στρατιωτικές της ενέργειες ως αναγκαία απάντηση για την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων και την ασφάλεια των δυνάμεών της που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.