Εικασίες σχετικά με τη σεξουαλικότητα του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κάνει η New York Post, σε δημοσίευμά της που παρουσιάζεται ως αποκλειστικό.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο Πρόεδρος Τραμπ έμεινε έκπληκτος όταν έμαθε την περασμένη εβδομάδα ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εικάζουν ότι ο νέος Ιρανός Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μπορεί να είναι ομοφυλόφιλος και ότι ο πατέρας του, ο εκλιπών Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φοβόταν την καταλληλότητά του να κυβερνήσει την Ισλαμική Δημοκρατία για αυτόν τον λόγο.

Ο Τραμπ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την έκπληξή του και γέλασε δυνατά όταν ενημερώθηκε για τις πληροφορίες, σύμφωνα με πηγές.

Και άλλοι στην αίθουσα το βρήκαν «ξεκαρδιστικό» και συμμετείχαν στην αντίδραση του Προέδρου, ενώ ένας ανώτερος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών «δεν έχει σταματήσει να γελάει γι’ αυτό εδώ και μέρες», δήλωσε ένα άτομο που γνωρίζει την ενημέρωση.

Ο σοκαριστικός ισχυρισμός περιγράφηκε στην εφημερίδα The Newyork Post από δύο αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών και ένα τρίτο άτομο κοντά στον Λευκό Οίκο.

Και οι τρεις πηγές λένε ότι ο απίθανος ισχυρισμός θεωρείται αξιόπιστος από τις αμερικανικές υπηρεσίες κατασκοπείας, και όχι ψευδής πληροφορία που αποσκοπεί στην υπονόμευση του 56χρονου Χαμενεΐ, ο οποίος επιλέχθηκε για να αντικαταστήσει τον νεκρό πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης στις 8 Μαρτίου.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι οι πληροφορίες έδειξαν ότι ο Μοτζτάμπα, ο οποίος κέρδισε το παρατσούκλι «η δύναμη πίσω από τις ρόμπες», ενώ υπηρετούσε ως φύλακας του ηλικιωμένου πατέρα του, είχε μακροχρόνια σεξουαλική σχέση με τον παιδικό του καθηγητή.

Η τρίτη πηγή ανέφερε ότι οι πληροφορίες έδειχναν ότι η σχέση ήταν με ένα άτομο που εργαζόταν στο παρελθόν για την οικογένεια Χαμενεΐ.

Ο Μοτζτάμπα, ο οποίος πιστεύεται ότι τραυματίστηκε στην ίδια αεροπορική επιδρομή της 28ης Φεβρουαρίου που σκότωσε τον πατέρα του και άλλα μέλη της οικογένειάς του, έχει κάνει «επιθετικές» σεξουαλικές επαφές με άνδρες που τον φρόντιζαν, πιθανώς ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια βαριάς φαρμακευτικής αγωγής, ανέφερε μία από τις πηγές της εφημερίδας.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν φωτογραφικά στοιχεία για την φερόμενη σεξουαλική έλξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προς τους άνδρες, αλλά οι πηγές επέμειναν ότι η πληροφορία είναι αξιόπιστη, με μία να λέει ότι «προήλθε από μία από τις πιο προστατευμένες πηγές που έχει η κυβέρνηση».

«Το γεγονός ότι αυτό ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο δείχνει ότι υπάρχει κάποια εμπιστοσύνη σε αυτό», πρόσθεσε μια δεύτερη πηγή.

Ο φερόμενος σεξουαλικός προσανατολισμός του Μοτζτάμπα είχε ψιθυριστεί στο Ιράν, τουλάχιστον από τη συντριβή ελικοπτέρου, τον Μάιο του 2024, που σκότωσε τον τότε Πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί, το υποτιθέμενο φαβορί για να διαδεχθεί τον Αλί Χαμενεΐ.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως απορρίψει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως «ελαφριά» και «απαράδεκτη» επιλογή για να κυβερνήσει το Ιράν. Ο νέος ανώτατος ηγέτης θεωρείται ευρέως κάποιος που δεν θα υποκύψει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ, να εγκαταλείψει τα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά προγράμματα που οδήγησαν στην Επιχείρηση Επική Οργή.

Ορισμένα στοιχεία της σεξουαλικής ζωής του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχουν αναφερθεί στο παρελθόν και ενδέχεται να προσδίδουν αξιοπιστία στον ισχυρισμό.

Ένα διαβαθμισμένο αμερικανικό διπλωματικό τηλεγράφημα από το 2008, που δημοσιεύθηκε από τα WikiLeaks, περιέγραφε ότι ο Μοτζτάμπα νοσηλευόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο για ανικανότητα, αν και η έκθεση αυτή δεν προσδιόριζε τι μπορεί να προκάλεσε την πάθηση.

Ο φάκελος του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι ο Μοτζτάμπα παντρεύτηκε «σχετικά αργά στη ζωή» – περίπου στην ηλικία των 30 ετών – «φέρεται να οφείλεται σε πρόβλημα ανικανότητας που αντιμετωπίστηκε και τελικά επιλύθηκε κατά τη διάρκεια τριών εκτεταμένων επισκέψεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα Νοσοκομεία Γουέλινγκτον και Κρόμγουελ του Λονδίνου».

«Η οικογένειά του ανέμενε από τον Μοτζτάμπα να αποκτήσει παιδιά γρήγορα, αλλά χρειαζόταν μια τέταρτη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο για ιατρική περίθαλψη. Μετά από δύο μήνες παραμονής, η σύζυγός του έμεινε έγκυος», ανέφερε το διαρρεύσαν αρχείο.

Η σύζυγος του Μοτζτάμπα, Ζάχρα, και ο έφηβος γιος του, Μοχάμεντ Μπάγκερ, φέρεται να πέθαναν στην αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του. Ο νέος ανώτατος ηγέτης έχει έναν ακόμη γιο και μία κόρη.

Ο ισχυρισμός περί ομοφυλοφιλίας αναφέρθηκε και σε ρεπορτάζ του CBS News την Κυριακή, το οποίο ανέφερε ότι ο πρεσβύτερος Χαμενεΐ, ο οποίος κυβερνούσε το Ιράν από το 1989, προτιμούσε έναν διαφορετικό διάδοχο εν μέρει λόγω απροσδιόριστων «προβλημάτων» στην «προσωπική ζωή» του Μοτζτάμπα.

«Ο πατέρας του και άλλοι υποψιάζονταν ότι ήταν ομοφυλόφιλος και αυτό ήταν κάτι που ο κόσμος διέδωσε για να προσπαθήσει να σταματήσει την άνοδό του», εξήγησε μία από τις πηγές της The Newyork Post.

Η ομοφυλοφιλική συμπεριφορά είναι παράνομη στο Ιράν, αν και η κυβέρνηση επιτρέπει τις χειρουργικές επεμβάσεις αλλαγής φύλου, στις οποίες ορισμένοι ομοφυλόφιλοι άνδρες φέρεται να πιέζονται να υποβληθούν για να αποφύγουν ποινικές κυρώσεις.

Η σοδομία είναι ένα αδίκημα που τιμωρείται με θάνατο στο έθνος των 93 εκατομμυρίων κατοίκων, με ορισμένους ομοφυλόφιλους Ιρανούς να κρεμιούνται από γερανούς οικοδομών ως προειδοποίηση προς άλλους.

«Στο Ιράν, δεν έχουμε ομοφυλόφιλους», ισχυρίστηκε το 2007 ο πρώην Ιρανός Πρόεδρος Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι σύμμαχος του νεότερου Χαμενεΐ.

Μία από τις πηγές της εφημερίδας ανέφερε ότι, παρόλο που γενικά δεν είναι αποδεκτό να αποκαλύπτονται άτομα παρά τη θέλησή τους, υπάρχει μια σαφής περίπτωση υποκρισίας που δικαιολογεί κάτι τέτοιο εναντίον του Μοτζτάμπα.

«Αν υπήρξε ποτέ μια εποχή που ήταν εντάξει να αποκαλύπτεται κάποιος, αυτή θα ήταν όταν ένας ηγέτης μιας καταπιεστικής ισλαμικής θεοκρατίας κρεμάει ομοφυλόφιλους με γερανούς», είπε αυτό το άτομο.

Η τρέχουσα τύχη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και η κατάσταση της ανάρρωσής του από τις αεροπορικές επιδρομές της 28ης Φεβρουαρίου παραμένουν ασαφείς.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε αυτό το άρθρο.

Πηγή: New York Post