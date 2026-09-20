Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

President Trump returns to the White House Saturday evening after departing Camp David as his administration weighs its next steps in the war with Iran. Trump is preparing for a major week in New York, where the Iran conflict is expected to be a focus as world leaders gather for… pic.twitter.com/JSK1b6tDmG — Fox News (@FoxNews) September 20, 2026

Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε τον λόγο της πρόωρης επιστροφής του προέδρου Τραμπ.

Η απόφαση αυτή συνδέεται από αναλυτές με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με την επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Τον τελευταίο καιρό η Σαουδική Αραβία γίνεται στόχος κλιμακούμενων επιθέσεων από τους φιλο-ιρανούς μαχητές που ελέγχουν μεγάλο τμήμα της γειτονικής Υεμένης και πρόσφατα κατέλαβαν περιοχές στις δυτικές ακτές της χώρας, στην Ερυθρά Θάλασσα, απωθώντας τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης η οποία υποστηρίζεται από έναν συνασπισμό υπό το Ριάντ.

Ωστόσο, τα πλήγματα των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας είχαν μέχρι στιγμής ως κύριο στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις στον νότο ή κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας — μακριά από το Ριάντ, το οποίο δεν είχε απειληθεί από την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα πως η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τις ΗΠΑ να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον των Χούθι, αλλά η Ουάσιγκτον απέρριψε το αίτημα του Ριάντ.

Επείγουσα προειδοποίηση των ΗΠΑ στους πολίτες τους στη Μέση Ανατολή

Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες χθες Σάββατο (19/9) κάλεσαν τους πολίτες τους σε εννέα χώρες της Μέσης Ανατολής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι στην Υεμένη ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία.

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ στον Λίβανο, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία, το Κατάρ, το Ιράκ, το Ισραήλ, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία εξέδωσαν επείγουσες προειδοποιήσεις ασφαλείας για τους Αμερικανούς πολίτες στη Μέση Ανατολή, μετά την κλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων.

BREAKING: US urges Americans to exercise caution in Iraq, Bahrain, Oman, Saudi Arabia, Iran, Qatar, Lebanon, Kuwait and Jordan, warns Saudi-Houthi fighting could ‘escalate rapidly’ 🔴 LIVE updates: https://t.co/zClhh1SJlC pic.twitter.com/Ac5ZE13aNg — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) September 19, 2026



Το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο και ο κίνδυνος απρόβλεπτης κλιμάκωσης παραμένει υπαρκτός, τονίζεται σχετικά. Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν μάλιστα ότι η στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Χούθι και Σαουδικής Αραβίας μπορεί να «κλιμακωθεί ραγδαία».

Προειδοποιούνται παράλληλα οι πολίτες για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις.