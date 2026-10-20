Συνδέοντας τα εκτεταμένα επεισόδια που συγκλονίζουν τη Γαλλία με την εσωτερική πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια αιχμηρή παρέμβαση μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε την έκρυθμη κατάσταση στην ευρωπαϊκή χώρα ως παράδειγμα προς αποφυγήν, θέλοντας να αναδείξει τη σημασία της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης. «Εάν θέλετε να διαπιστώσετε τι διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές, απλώς δείτε τι γίνεται στη Γαλλία. Μια άλλοτε σπουδαία χώρα η οποία κυριεύεται, λεηλατείται και πυρπολείται από μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές που μισούν τον χριστιανισμό και τον δυτικό πολιτισμό», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Παράλληλα, απηύθυνε αυστηρό κάλεσμα προς την Ευρώπη να αναθεωρήσει άμεσα τη μεταναστευτική της πολιτική. «Η Ευρώπη πρέπει να κλείσει τα σύνορά της και να διώξει τους ανθρώπους που μισούν τις χώρες της. Και να τους διώξει γρήγορα, προτού να είναι πολύ αργά», υπογράμμισε. Στο ίδιο πλαίσιο, αποκάλυψε πως είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στον Εμανουέλ Μακρόν κατά το παρελθόν, αναφέροντας: «Είχα πει στον πρόεδρο (της Γαλλίας) Μακρόν όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά, πριν από πολλά χρόνια: κλείστε τα σύνορά σας, διαφορετικά θα έρθει το τέλος της Γαλλίας».

Στρέφοντας τα πυρά του στο εσωτερικό των ΗΠΑ και απευθυνόμενος άμεσα στο αμερικανικό εκλογικό σώμα, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο τους πολιτικούς του αντιπάλους. Επιστρατεύοντας το λογοπαίγνιο «Dumocrats» (ανόητοι Δημοκρατικοί), σημείωσε με νόημα: «Όταν βλέπετε φλεγόμενα καμπαναριά και φωτιές που μαίνονται στη Γαλλία, να θυμάστε πως αυτό θέλουν οι ριζοσπάστες, ανόητοι Δημοκρατικοί (σ.σ. Dumocrats) να κάνουν στην Αμερική».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο ένοικος του Λευκού Οίκου έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα εθνικής συσπείρωσης στους ψηφοφόρους, τονίζοντας το καθήκον προάσπισης της αμερικανικής ταυτότητας: «Οι Αμερικανοί θα ορθώσουν ανάστημα και θα διακηρύξουν ότι θα υπερασπιστούμε την κουλτούρα μας, θα προστατεύσουμε τον πολιτισμό μας, θα διαφυλάξουμε τη θρησκεία, τις αξίες και την κληρονομιά μας, και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να κατακτηθεί ή να καταστραφεί η χώρα μας».