Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε χθες Κυριακή να ασκεί πίεση για το ζήτημα της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας μέσω Truth Social ότι η Δανία δεν έχει κάνει «τίποτα» επί «20 χρόνια» για την απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη νήσο που αποτελεί αυτόνομη περιοχή του βασιλείου και προσθέτοντας «τώρα είναι η ώρα», και «θα γίνει», προσθέτοντας τρία θαυμαστικά.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας επαναλαμβάνει αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 πως δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λιγότερο από την «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας, παρά το ότι οι αρχές τόσο στη Δανία, όσο και στη Γροιλανδία αντιτείνουν πως η πελώρια αρκτική νήσος δεν διατίθεται προς πώληση και οι κάτοικοί της δεν έχουν καμιά πρόθεση ο τόπος τους να γίνει τμήμα των ΗΠΑ.

Αντίποινα της ΕΕ ύψους 93 δισεκ. ευρώ κατά των ΗΠΑ

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μπορεί να πλήξουν με δασμούς ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ (107,71 δισεκατομμύρια δολάρια) τις ΗΠΑ ή να περιορίσουν τις αμερικανικές εταιρίες από την αγορά της Ένωσης, ως απάντηση στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που αντιτίθενται στην εκστρατεία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, γράφει η εφημερίδα Financial Times.

Τα μέτρα αντιποίνων καταρτίζονται για να δώσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες το πλεονέκτημα σε κρίσιμες συναντήσεις με τον Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, που επικαλείται αξιωματούχους που μετέχουν στις προετοιμασίες για τις συναντήσεις στην Ελβετία.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι στόχος είναι να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός με τον Τραμπ και να αποφευχθεί η ρήξη εντός της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας, η οποία θα συνιστούσε υπαρξιακή απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς περιγράφουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 24ωρα ως τη σοβαρότερη διατλαντική κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Στο τραπέζι, όπως αναφέρουν οι FT έχει τεθεί η προϋπάρχουσα λίστα δασμών, που μπήκε στον «πάγο» έως τις 6 Φεβρουαρίου προκειμένου να αποτραπεί μια κλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης και να αποφευχθεί ένας ολοκληρωτικός εμπορικός πόλεμος, αλλά και το λεγόμενο ευρωπαϊκό «μπαζούκα», το «Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού» της ΕΕ (anti-coercion instrument), που θα μπορούσε να περιορίσει τις επενδύσεις και την πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών όπως οι Big Tech στην κοινή αγορά.

Ο Τραμπ απείλησε το Σάββατο να επιβάλει δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου σε αγαθά από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και άλλα έξι κράτη-μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν σε αρκτικές στρατιωτικές ασκήσεις στη Γροιλανδία.

Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ τις επόμενες μέρες συγκαλεί ο Κόστα

Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ τις επόμενες ημέρες συγκαλεί ο Αντόνιο Κόστα με φόντο τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς. Όπως μεταδίδει το Politico, που επικαλείται αξιωματούχο της ΕΕ και έναν διπλωμάτη που γνωρίζει τον σχεδιασμό, η σύνοδος κορυφής έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. Η συνάντηση των ηγετών, είπε ο αξιωματούχος απαιτεί φυσική παρουσία αντί μέσω τηλεδιασκέψεως.