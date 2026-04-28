Ο σχεδόν συμφιλιωτικός τόνος του Ντόναλντ Τραμπ, αμέσως μετά την επίθεση του Σαββάτου στη δεξίωση της ;Eνωσης Aνταποκριτών του Λευκού Οίκου, δεν είχε διάρκεια.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος και ο Λευκός Οίκος του ξανάρχισαν τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων τους, προσάπτοντάς τους ιδίως ότι ενθαρρύνουν την «πολιτική βία».

Κάτι στο οποίο η αντιπολίτευση των δημοκρατικών απάντησε προτρέποντας να «σκουπίσει μπροστά στην πόρτα του», να βάλει σε τάξη τα του οίκου του.

«Η λατρεία του μίσους που πηγάζει από την αριστερά εναντίον του προέδρου και όλων όσοι τον υποστηρίζουν και εργάζονται γι’ αυτόν έχει προκαλέσει πολλούς τραυματισμούς και θανάτους» αλλά «απέτυχε να ξαναχτυπήσει το σαββατοκύριακο», είπε χθες η εκπρόσωπος της προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ. Θύμισε πως πρόκειται για την τρίτη απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε λιγότερα από δυο χρόνια και κατακεραύνωσε τη «συστηματική δαιμονοποίηση» του 79χρονου αρχηγού του κράτους.

«Τα τελευταία χρόνια, κανένας δεν αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει (…) περισσότερη βία από τον πρόεδρο Τραμπ», υποστήριξε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. «Όσοι χαρακτηρίζουν, μόνιμα και άδικα, τον πρόεδρο φασίστα, απειλή για τη δημοκρατία και τον συγκρίνουν με τον Χίτλερ για πολιτικούς σκοπούς, τροφοδοτούν αυτού του είδους τη βία», συνέχισε.

Οργισμένη αντίδραση των Δημοκρατικών

Η κ. Λέβιτ στ’ αλήθεια «θέλει να παραδώσει μαθήματα αγωγής του πολίτη, να μας κάνει μαθήματα πολιτισμού;» ήταν η οργισμένη αντίδραση του επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις. «Σκουπίστε μπροστά στην πόρτα σας πριν μας πείτε οτιδήποτε για το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε», πρόσθεσε.

Από το 2015, όταν διεξήγαγε την πρώτη του εκστρατεία για τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει εμπρηστικές δηλώσεις, ενίοτε χυδαίες, εναντίον δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων του, μεταναστών. Χαρακτηρίζει συχνά πολιτικούς των δημοκρατικών «προδότες», δημοσιογράφους «εχθρούς του λαού».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει δημόσια ότι ήταν «ευτυχής» για τον θάνατο πρώην διευθυντή της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) που ανέλαβε να διενεργήσει έρευνα σε βάρος του. Μια από τις πρώτες αποφάσεις του όταν επέστρεψε στην εξουσία ήταν να απονείμει χάρες στους οπαδούς του που επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021, για να εμποδίσουν την τυπική επικύρωση της νίκης στις εκλογές του 2020 του αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν–που ουδέποτε έπαψε να χαρακτηρίζει «κλοπή», προϊόν νοθείας.

Δεν υπήρχε ίχνος αυτής της δηλητηριώδους ρητορικής όμως το Σάββατο το βράδυ, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος, ακόμη με το σμόκιν του, εμφανίστηκε μπροστά σε δημοσιογράφους δυο ώρες αφού ένοπλος αποπειράθηκε να εισβάλει στην αίθουσα όπου θα γινόταν το ετήσιο δείπνο που παραθέτει η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο οποίο αποφάσισε να πάει για πρώτη φορά. Ευχαρίστησε μάλιστα τον Τύπο για την κάλυψη των γεγονότων.

Ο μεγιστάνας μίλησε πολύ ήρεμα, σχεδόν αποστασιοποιημένα, για το συμβάν που είχε μόλις εκτυλιχτεί. «Θα απεχθανόμουν να πω ότι νιώθω πως με τιμά, αλλά έχω καταφέρει πολλά. Αλλάξαμε αυτή τη χώρα, και πολύς κόσμος δεν είναι ευτυχής για αυτό. Νομίζω επομένως πως αυτό ήταν, αντίδραση», είπε αναφερόμενος στην επίθεση. Μίλησε για στιγμή «αλληλεγγύης», ακόμη και «αγάπης» στη χώρα.

Η ανακωχή μετά τους πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον κράτησε λιγότερο από 24 ώρες

Αλλά η ανακωχή δεν διήρκεσε παρά λιγότερες από 24 ώρες: το βράδυ της Κυριακής αντέδρασε βίαια όταν μια δημοσιογράφος του CBS News διάβασε μέρος του «μανιφέστου» του οπλοφόρου κατά τη διάρκεια συνέντευξης που του έπαιρνε. «Είσαι αισχρή», της είπε.

Στα αποσπάσματα που διάβασε η Νόρα Ο’ Ντόνελ γίνονταν αναφορές στα «εγκλήματα» κάποιου «παιδεραστή» και «βιαστή», χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά Ντόναλντ Τραμπ. Στα οποία αισθάνθηκε την ανάγκη να απαντήσει: «Δεν είμαι βιαστής», «δεν είμαι παιδεραστής». «Το περίμενα ότι θα τα διαβάζατε αυτά (…) επειδή είσαστε φρικτοί άνθρωποι».

Χθες απαίτησε, ξανά, να απολυθεί ο παρουσιαστής νυχτερινού τηλεοπτικού σόου Τζίμι Κίμελ, μαύρο πρόβατο του Αμερικανού προέδρου, που κατηγόρησε για διέγερση βίας, εξαιτίας αστείου του για τη Μελάνια Τραμπ.

Ο παρουσιαστής, σε μια από τις εκπομπές του την περασμένη εβδομάδα, προτού διαπραχθεί η επίθεση, αστειεύτηκε πως η πρώτη κυρία ήταν «εκτυφλωτική σαν μέλλουσα χήρα».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP