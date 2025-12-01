Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι είχε την περασμένη εβδομάδα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, τον Νικολάς Μαδούρο, που κατηγορεί τον ένοικο του Λευκού Οίκου πως χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων στην Καραϊβική θάλασσα με σκοπό στην πραγματικότητα να τον ανατρέψει.

«Δεν θα πω αν πήγε καλά ή άσχημα. Ήταν μια τηλεφωνική κλήση», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος του, αναφερόμενος στη συνδιάλεξη με τον σοσιαλιστή ομόλογό του, που αρχικά αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα New York Times.