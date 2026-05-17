Μια στιγμή διπλωματικής επιπολαιότητας, ή απλώς περιέργειας του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Πεκίνο έχει κατακλύσει τα κοινωνικά δίκτυα.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφεται ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να ρίχνει μια γρήγορη, «κρυφή ματιά» σε ένα έγγραφο πάνω στο τραπέζι, κατά τη διάρκεια δείπνου με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Το έγγραφο όπως φαίνεται και στο βίντεο, βρισκόταν τοποθετημένο δίπλα στον Σι Τζινπίνγκ, και μόλις ο Κινέζος Πρόεδρος έφυγε από τη θέση του, ο Τραμπ αυθόρμητα το άνοιξε να δει τι περιέχει.

Η αντίδραση του Προέδρου των ΗΠΑ έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες και τους πολιτικούς αναλυτές να προσπαθούν να κατανοήσουν την κίνησή του.