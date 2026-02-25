Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, καθώς έστειλαν στο Ισραήλ 12 μαχητικά αεροσκάφη F-22 Raptor και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού Boeing KC-135 Stratotanker, μια ημέρα πριν από τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη στη Γενεύη για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Πανίσχυρα αμερικανικά αεροσκάφη στο Ισραήλ

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διαρκούς στρατιωτικής ενίσχυσης στην περιοχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν στο Ισραήλ ομάδα μαχητικών αεροσκαφών F-22 Raptor και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού Boeing KC-135 Stratotanker, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλούνται Αμερικανό αξιωματούχο.

Δεδομένα ιχνηλάτησης πτήσεων και βίντεο απαθανατίζουν για πρώτη φορά την ανάπτυξη του αεροσκάφους F-22, ενώ βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν δώδεκα από τα πλέον προηγμένα μαχητικά των ΗΠΑ, να απογειώνονται από την προσωρινή τους βάση στη Βρετανία. Παράλληλα, εικόνες που κυκλοφόρησαν δείχνουν τα Boeing KC-135 Stratotanker στο αεροδρόμιο του Μπεν Γκουριόν.

First 3 of 12 F-22 Raptors departing RAF Lakenheath pic.twitter.com/qo7E0Ffu8O — Glenn (@TallGlenn85) February 24, 2026

Το F-22 δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα μαχητικό στον κόσμο

Αμερικανοί αξιωματούχοι, υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών, επιβεβαίωσαν ότι τα μαχητικά F-22 κατευθύνονταν προς το Ισραήλ. Αν και τα αεροσκάφη δεν εμφανίστηκαν σε δημόσιους ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων — όπως άλλωστε συμβαίνει συνήθως με μαχητικά αεροσκάφη — δεδομένα που εξέτασαν οι New York Times επιβεβαιώνουν ότι και αεροσκάφη ανεφοδιασμού, τα οποία είχαν αναχωρήσει από τη Βρετανία μαζί με τα F-22, πέταξαν πάνω από τη Μεσόγειο το απόγευμα της Τρίτης (24/2).

Το F-22, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, «δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα γνωστό ή μελλοντικό μαχητικό αεροσκάφος», καθώς είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο stealth μαχητικό, με ικανότητα να πλήττει στόχους τόσο στον αέρα, όσο και στο έδαφος. Υπενθυμίζεται ότι F-22 συνόδευσαν βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο, για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο.

Ορισμένα από αυτά τα αεροσκάφη είχαν μετακινηθεί πρόσφατα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Λέικενχιθ της Βρετανίας, σύμφωνα με επιβεβαιωμένα βίντεο, φωτογραφίες και δημόσια διαθέσιμα δεδομένα πτήσεων. Απογειώθηκαν από τη βάση νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, συνοδευόμενα από αεροσκάφη ανεφοδιασμού από γειτονική βάση, ενώ ένα F-22 επέστρεψε αργότερα την ίδια ημέρα.

Σημειώνεται πως η αμερικανική στρατιωτική αρμάδα στην περιοχή περιλαμβάνει ήδη δύο ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων, καθώς και περισσότερα από 60 μαχητικά αεροσκάφη που σταθμεύουν σε βάση στην Ιορδανία.

❗️🇺🇸🤝🇮🇱 – Two U.S. Air Force KC-135R/T Stratotanker aircraft were observed today at Ben Gurion International Airport in Tel Aviv. This unusual presence of American military refueling planes in Israel occurs amid heightened tensions and potential preparations for strikes against… pic.twitter.com/SVFdDNJ9a2 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 23, 2026

Η Τεχεράνη προειδοποιεί την Ουάσινγκτον με αφίσες στους δρόμους

Στο μεταξύ, το καθεστώς στο Ιράν με μηνύματα αντίστασης σε αφίσες στους δρόμους στέλνει μηνύματα στην Ουάσινγκτον, μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των αυριανών συζητήσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα στη Γενεύη.

Στις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας από τους δρόμους της Τεχεράνης το πρωί τη Τετάρτης (25/02) φαίνονται αφίσες με προειδοποιήσεις κατά των ΗΠΑ, όπως «αν σπείρεις τον άνεμο, θα θερίσεις θύελλες», αλλά και τοιχογραφίες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και του πρώην ηγέτη Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.