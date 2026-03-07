Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει ιδιωτικά το ενδιαφέρον του για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, σύμφωνα με το NBC News.

Σε μια έκθεση που επικαλείται διάφορες πηγές, ο αμερικανικός τηλεοπτικός σταθμός αναφέρει ότι ο Τραμπ έχει θέσει το θέμα στους βοηθούς του Λευκού Οίκου και σε αξιωματούχους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, παρουσιάζοντας την οπτική του για το Ιράν μετά τον πόλεμο, η οποία, όπως ο ίδιος οραματίζεται, θα περιλαμβάνει συνεργασία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον στον τομέα του πετρελαίου, παρόμοια με αυτή μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας.

Οι πηγές που αναφέρονται στην έκθεση επισημαίνουν ότι ο Τραμπ δεν έχει συζητήσει μια μεγάλη επίγεια επίθεση στο Ιράν, αλλά αντίθετα μια μικρή ομάδα αμερικανικών δυνάμεων που θα εκτελέσει αποστολές που η έκθεση περιγράφει ως έχουσες συγκεκριμένους στρατηγικούς σκοπούς.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη λάβει καμία οριστική απόφαση σχετικά με το θέμα.