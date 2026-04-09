Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ενοχλημένος από την αδυναμία των συμμάχων του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ και εξοργισμένος που τα σχέδιά του για την απόκτηση της Γροιλανδίας δεν έχουν προχωρήσει, συζήτησε με συμβούλους του την επιλογή απομάκρυνσης μέρους των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Reuters την Πέμπτη, 9 Απριλίου.

Δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να καταρτίσει συγκεκριμένα σχέδια για μείωση στρατευμάτων στην ήπειρο, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για να συζητήσει εσωτερικές διαβουλεύσεις.

Ωστόσο, οι συζητήσεις και μόνο υπογραμμίζουν πόσο απότομα έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες οι σχέσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και των Ευρωπαίων συμμάχων της στο ΝΑΤΟ. Υποδηλώνουν επίσης ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη απέτυχε να βελτιώσει σημαντικά τις διατλαντικές σχέσεις, οι οποίες βρίσκονται αναμφισβήτητα στο χαμηλότερο σημείο τους από την ίδρυση της Συμμαχίας το 1949.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν επί του παρόντος περισσότερους από 80.000 στρατιώτες στην Ευρώπη και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της ηπείρου μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Περισσότεροι από 30.000 από αυτούς τους στρατιώτες βρίσκονται στη Γερμανία, ενώ σημαντικοί αριθμοί εδρεύουν επίσης στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.

Το ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε ποιες χώρες θα μπορούσαν να επηρεαστούν ή πόσοι στρατιώτες θα μπορούσαν τελικά να αποσυρθούν εάν ο Τραμπ αποφασίσει να προχωρήσει με την ιδέα.

Συμμαχία σε κρίση

Αν και ο Τραμπ έχει εδώ και καιρό μια ταραχώδη σχέση με το ΝΑΤΟ – κατηγορώντας επί χρόνια τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι κάνουν περικοπές στις αμυντικές δαπάνες – οι τελευταίοι τρεις μήνες ήταν ιδιαίτερα δύσκολοι.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ προκάλεσε μια διατλαντική κρίση όταν επανέλαβε τις μακροχρόνιες απειλές για προσάρτηση της Γροιλανδίας, ενός υπερπόντιου εδάφους της Δανίας. Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχει εκφράσει βαθιά απογοήτευση για το γεγονός ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας διαδρομής για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό που παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό κλειστή παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα.

Διπλωμάτες του ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν ξεκαθαρίσει εάν περίμεναν να ξεκινήσει οποιαδήποτε αποστολή στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια ή μετά τη σύγκρουση, ενώ ανέφεραν επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν προσδιορίσει ποιες συγκεκριμένες δυνατότητες ανέμεναν από κάθε χώρα του ΝΑΤΟ.

Η Wall Street Journal ανέφερε την Τετάρτη ότι ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι συζητούσαν τη μετακίνηση στρατευμάτων, που εδρεύουν στην Ευρώπη, από χώρες των οποίων οι ηγέτες άσκησαν κριτική στον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν, προς ευρωπαϊκές χώρες των οποίων οι ηγέτες ήταν πιο υποστηρικτικοί.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι ο Τραμπ συζητούσε συγκεκριμένα την επιστροφή των στρατευμάτων στις ΗΠΑ, αντί για τη μετακίνησή τους σε διαφορετικές, ξένες χώρες.