Την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του από τη Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο, όμως ούτε η Ουάσινγκτον, ούτε το Καράκας, αποκάλυψαν λεπτομέρειες για τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της εξαιρετικά ασυνήθιστης επαφής, η οποία πιστεύεται ότι έλαβε χώρα στις 21 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, ανώνυμες πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα Miami Herald ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε ένα «ωμό μήνυμα» στον Μαδούρο, δίνοντάς του τελεσίγραφο να παραιτηθεί αμέσως από την εξουσία. Ο ηγέτης της Βενεζουέλας φαίνεται να αρνήθηκε, απαιτώντας «παγκόσμια αμνηστία» για τον ίδιο και τους συμμάχους του.

«Μπορείτε να σώσετε τον εαυτό σας και τους πιο κοντινούς σας ανθρώπους, αλλά πρέπει να φύγετε από τη χώρα τώρα», φέρεται να είπε ο Τραμπ, προσφέροντας ασφαλή διέλευση στον Μαδούρο, τη σύζυγό του και τον γιο του, «μόνο αν συμφωνήσει να παραιτηθεί αμέσως».

Εντούτοις, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας φέρεται να αρνήθηκε να παραιτηθεί αμέσως και προέβαλε μια σειρά από αξιώσεις, όπως την παγκόσμια ασυλία από διώξεις και το ενδεχόμενο να παραχωρήσει τον πολιτικό έλεγχο, αλλά να διατηρήσει τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων.

Η εφημερίδα του Μαϊάμι ανέφερε ότι δεν έχει υπάρξει άλλη άμεση επαφή μεταξύ Τραμπ και Μαδούρο, παρότι ο Μαδούρο φέρεται να είχε ζητήσει και νωρίτερα τηλεφωνική συνομιλία, όταν ο Τραμπ είχε κηρύξει τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας «ολοκληρωτικά κλειστό» . Στη συνέχεια, τη Δευτέρα, ο ηγέτης της Βενεζουέλας δήλωσε, σε συγκέντρωση χιλιάδων υποστηρικτών του στο Καράκας, ότι η χώρα του δεν θέλει μια «ειρήνη σκλάβων»: «Θέλουμε ειρήνη, αλλά ειρήνη με κυριαρχία, ισότητα, ελευθερία! Δεν θέλουμε ειρήνη σκλάβων, ούτε ειρήνη αποικιών!».

Παρά το φερόμενο τελεσίγραφο στον Μαδούρο, πολλοί παρατηρητές είναι επιφυλακτικοί ως προς την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να υποστηρίξει τις απειλές του με μεγάλης κλίμακας στρατιωτική δράση.

«Ο Μαδούρο και οι περισσότεροι από τους συνεργάτες του θεωρούν τις στρατιωτικές απειλές των ΗΠΑ ως μπλόφα», δήλωσε στην Wall Street Journal τον περασμένο μήνα, υπό καθεστώς ανωνυμίας, μια πηγή με τακτική επαφή με κορυφαίους αξιωματούχους της Βενεζουέλας.

Από την εκλογή του το 2013, ο Νικολάς Μαδούρο έχει επιβιώσει από μια σειρά κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της εκστρατείας «μέγιστης πίεσης» κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, αρκετών μαζικών διαμαρτυριών, μιας ιστορικής οικονομικής κατάρρευσης και μιας απόπειρας δολοφονίας το 2018.