Ένα… μικρό διάλειμμα από τη συζήτηση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξής του στο Fox News, προκειμένου να φλερτάρει με την παρουσιάστρια της εκπομπής, Ντάνα Περίνο.

Η 53χρονη δημοσιογράφος εξέφρασε στον πρόεδρο των ΗΠΑ τον προβληματισμό της όσον αφορά τη μοίρα και την ασφάλεια του ιρανικού λαού και στη συνέχεια, τον ρώτησε αν γνωρίζει κάτι σχετικά με αυτό.

Ο Τραμπ αποκρίθηκε πως «ναι, γνωρίζω», όμως στη συνέχεια σταμάτησε τη συζήτηση για να κάνει κομπλιμέντα στην ξανθιά παρουσιάστρια: «Αλλά πρώτα θέλω να πω… Θυμάσαι όταν γευματίσαμε μαζί πριν από χρόνια στο ισόγειο του Trump Tower, όταν ήταν ακόμα ένα ολοκαίνουργιο κτήριο; Δεν έχεις αλλάξει. Δεν επιτρέπεται να το πω αυτό. Θα είναι το τέλος της πολιτικής μου καριέρας, αλλά ίσως να είσαι ακόμα πιο όμορφη τώρα, εντάξει; Οπότε, δεν ξέρω τι κάνεις».

Τα σχόλια του 79χρονου Αμερικανού ηγέτη προκάλεσαν γέλια, αλλά και μια ελαφριά αμηχανία στο πλατό της εκπομπής. Η Περίνο, πάντως, χαμογέλασε ευγενικά και είπε ότι τα εύσημα ανήκουν στα τμήματα περιποίησης μαλλιών και μακιγιάζ του τηλεοπτικού σταθμού.

Ο Τραμπ συνέχισε απευθυνόμενος στον συμπαρουσιαστή της Ντάνα Περίνο, Τζέσι Γουότερς, λέγοντας: «Το ξέρεις αυτό, Τζέσι. Πρέπει να είσαι προσεκτικός», αναφερόμενος στο γεγονός ότι πλέον «δεν μπορείς να λες σε μια γυναίκα ότι είναι όμορφη».

