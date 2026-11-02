Σε έναν δραματικό –αλλά και ανεπιβεβαίωτο– ισχυρισμό προχώρησε ο Αμερικανός δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο. Σε πρόσφατη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πάλαι ποτέ υποστηρικτής και νυν επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται κυριολεκτικά μια ανάσα από την απόφαση να εξαπολύσει πυρηνικό χτύπημα στο Ιράν, και συγκεκριμένα στο όρος Πίκαξ (Pickaxe), στο κέντρο της χώρας.

Υποψίες για επικείμενο πυρηνικό χτύπημα

Σύμφωνα με τον Κάρλσον, ο στόχος είναι η κεντρική εγκατάσταση όπου, όπως υποστηρίζουν οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, το Ιράν έχει επανεκκινήσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου, κάτω από εκατοντάδες μέτρα γρανίτη. Όπως αναφέρει, κανένα συμβατικό όπλο δεν μπορεί να διαπεράσει τέτοιο βάθος, καθιστώντας την πυρηνική επιλογή ως τη μοναδική λύση.

Ο υπερσυντηρητικός δημοσιογράφος αποδίδει την επικίνδυνη αυτή κλιμάκωση στην ασφυκτική πίεση που ασκεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, όπως σημειώνει ο Κάρλσον, «βρίσκεται σε αδιέξοδο και σε κατάσταση απόγνωσης», καθώς μετά τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα αδυνατεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Χωρίς την άμεση πολιτική παρέμβαση των ΗΠΑ για να εξασφαλίσει 61 έδρες στην Κνεσέτ, ο Νετανιάχου κινδυνεύει με αποπομπή, δικαστικές έρευνες και πιθανώς φυλάκιση. «Ο Νετανιάχου οφείλει να παραμείνει κοντά στον Τραμπ. Έχει ανάγκη αυτόν τον πόλεμο», υπογραμμίζει.

Η ανάρτηση του Κάρλσον:

Ο διχασμός της Αμερικανικής Διοίκησης

Το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου, ωστόσο, φαίνεται διχασμένο. Από τη μία πλευρά, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο διοικητής της CENTCOM Μπραντ Κούπερ, καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ, εμφανίζονται –κατά τον Κάρλσον– να ευθυγραμμίζονται με τη γραμμή Νετανιάχου για επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων, απορρίπτοντας κάθε σκέψη για διπλωματική διευθέτηση (όπως η ειρηνευτική συμφωνία που συντάσσεται στην Ντόχα).

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν φωνές σύνεσης. «Ο Τραμπ είναι πιθανό να αποφασίσει έως το επόμενο Σαββατοκύριακο, 7 Νοεμβρίου. Προς τιμήν του, διστάζει», τονίζει ο Κάρλσον. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν οι συμβουλές του αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς (JD Vance), και του στενού του φίλου, Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι επιμένουν ότι υπάρχει έδαφος για μια βιώσιμη διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Παγκόσμιος συναγερμός

Οι γεωπολιτικές συνέπειες ενός τέτοιου σεναρίου προκαλούν τρόμο. Ο Κάρλσον προειδοποίησε ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο είναι έντρομοι (με τα ΗΑΕ να φέρονται να έχουν ήδη απορρίψει κρούση του Νετανιάχου), οι αγορές ενέργειας βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης, ενώ χώρες όπως η Ρωσία φέρονται να έχουν διαμηνύσει πως ένα αμερικανικό πυρηνικό χτύπημα στο Ιράν θα νομιμοποιούσε τη χρήση αντίστοιχων όπλων στην Ουκρανία.

Παρά τη δραματικότητα των δηλώσεων Κάρλσον, το περιεχόμενο όσων δημοσιοποίησε παραμένει ανεπιβεβαίωτο. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μεν μιλήσει για «συντριπτικό πλήγμα», όμως ταυτόχρονα έχει εκφράσει την πρόθεση να δώσει χώρο στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ και ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για νέα πλήγματα.