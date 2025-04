Τη μανόλια του Άντριου Τζάκσον αντικατέστησε την Τρίτη, 8 Απριλίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κρατώντας ένα χρυσό φτυάρι βοήθησε στη διαδικασία.

Αφότου απομακρύνθηκε το ιστορικό δέντρο από τον Λευκό Οίκο, καθώς είχε επιδεινωθεί η κατάστασή του, στη θέση του μπήκε ένα νέο δενδρύλλιο με το όνομα «MAGAnolia». «Έχουμε τώρα ένα όμορφο δέντρο στον Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος δεν επέτρεψε την κάλυψη της δενδροφύτευσης από τα ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης, αλλά στη συνέχεια μοιράστηκε ένα σύντομο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει στις 30 Μαρτίου ότι το σχεδόν 200 ετών δέντρο, γνωστό ως Τζάκσον μανόλια, βρισκόταν σε κακή κατάσταση και έπρεπε να απομακρυνθεί. Η μανόλια βρισκόταν επί δεκαετίες κοντά στη δυτική πλευρά της νότιας στοάς του Λευκού Οίκου. Είναι το σημείο όπου συχνά υποδέχονται τους προέδρους και τους πρωθυπουργούς στις επισκέψεις τους, καθώς και το σημείο όπου ο ίδιος ο πρόεδρος βγαίνει για να επιβιβαστεί στο ελικόπτερο Marine One ή επιστρέφει μετά από ένα ταξίδι.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Εθνικής Υπηρεσίας Πάρκου, «η λαϊκή παράδοση λέει» ότι ο Άντριου Τζάκσον, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος από το 1829 έως το 1837, έφερε τους σπόρους του δέντρου από το σπίτι του κοντά στο Νάσβιλ του Τενεσί. Οι σπόροι προφανώς φυτεύτηκαν προς τιμήν της συζύγου του Ρέιτσελ, η οποία πέθανε λίγο πριν αναλάβει τα καθήκοντά του το 1829.

