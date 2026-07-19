«Πολύ λυπηρό γεγονός» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών στις ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την ανακοίνωση των απωλειών.

«Δεν μας αρέσει να το βλέπουμε να συμβαίνει. Είναι στην υπηρεσία της χώρας μας», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο News Nation.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε παράλληλα τη θέση της Ουάσιγκτον απέναντι στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα επιτρέψουν ποτέ» στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, τη Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) των ΗΠΑ να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών σε βάση στην Ιορδανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται μάλιστα να τόνισε ότι «θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης κατά του Ιράν».

Εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα οι ΗΠΑ διεξάγουν καθημερινά επιθέσεις κατά υποδομών κυρίως στο νότιο Ιράν, στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

«Παγκόσμια προειδοποίηση» στους Αμερικανούς από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σε μια παράλληλη εξέλιξη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε προειδοποίηση με ισχύ σε όλο τον κόσμο, αλλά ειδικά για τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή, να «επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή», καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται.

«Το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο με πιθανότητα απρόβλεπτης κλιμάκωσης. Υπενθυμίζουμε στους Αμερικανούς στην περιοχή τη συνεχή ανάγκη για προσοχή. Οι διπλωματικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών εκτός Μέσης Ανατολής, έχουν γίνει στόχος. Ομάδες που υποστηρίζουν το Ιράν ενδέχεται να στοχεύσουν άλλα αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή τοποθεσίες που σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο», αναφέρει μεταξύ άλλων το μήνυμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Χέγκσεθ: «Η θυσία τους ενισχύει την αποφασιστικότητά μας»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σχολίασε τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό δεν θα κάμψει την αμερικανική στάση.

«Η θυσία τους απλώς σκληραίνει την αποφασιστικότητά μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Godspeed, heroes. Their sacrifice only stiffens our resolve. https://t.co/GIcfNdAol0 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) July 18, 2026

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, συνολικά 16 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, ενώ περισσότεροι από 400 έχουν τραυματιστεί.

Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές γνωστοποίησαν ότι ένα ακόμη μέλος των ενόπλων δυνάμεων που βρισκόταν στην Ιορδανία εξακολουθεί να αγνοείται μετά τις χθεσινές επιθέσεις.