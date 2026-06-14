Με μια εκδήλωση που αποτυπώνει πλήρως το προσωπικό πολιτικό και επικοινωνιακό του ύφος, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, γιορτάζει σήμερα τα 80ά του γενέθλια. Για τον σκοπό αυτό, ο Λευκός Οίκος μετατρέπεται σε αγωνιστικό χώρο, φιλοξενώντας τη διοργάνωση «UFC Freedom 250», η οποία παράλληλα εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την αμερικανική ανεξαρτησία. Όπως διευκρινίστηκε από την προεδρία, το UFC καλύπτει εξ ολοκλήρου τα έξοδα της εκδήλωσης.

Το highlight της ημέρας είναι το διάσημο οκτάγωνο κλουβί του UFC, το οποίο έχει τοποθετηθεί σε μια ειδικά διαμορφωμένη αρένα στον κήπο του Λευκού Οίκου.

Τους αγώνες θα παρακολουθήσουν χιλιάδες προσκεκλημένοι, ενώ το εορταστικό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο και περιλαμβάνει: Παιανίσματα από στρατιωτικές μπάντες, εντυπωσιακές επιδείξεις από αεροσκάφη και αλεξιπτωτιστές, ιστορικά αφιερώματα για τα 250 χρόνια της αμερικανικής ιστορίας και ένα φαντασμαγορικό φινάλε με ρίψη πυροτεχνημάτων.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά ΜΜΕ, έχει προβλεφθεί ορισμένοι από τους κορυφαίους αθλητές της διοργάνωσης να πραγματοποιήσουν εμφανίσεις ακόμη και μέσα από το ίδιο το Οβάλ Γραφείο, προτού κατευθυνθούν στην αρένα για τις αναμετρήσεις τους.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η επιλογή του χώρου για ένα τέτοιο γεγονός προκάλεσε το επικριτικό βλέμμα της αντιπολίτευσης και των επικριτών του προέδρου. Οι πολέμιοί του χαρακτηρίζουν υπερβολική και άστοχη τη μετατροπή της προεδρικής κατοικίας σε αθλητικό σόου, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με το κλίμα που επιβάλλουν οι τρέχουσες διεθνείς εντάσεις και οι οικονομικές πιέσεις.

Από την άλλη πλευρά, στελέχη του UFC απορρίπτουν τις αιτιάσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η εκδήλωση διατηρεί αυστηρά εορταστικό και αθλητικό προφίλ. Οι ίδιοι τονίζουν ότι πρόκειται για μια κορυφαία ευκαιρία να τιμηθεί η αμερικανική ιστορία, προσφέροντας ταυτόχρονα μια μοναδική πλατφόρμα παγκόσμιας προβολής για τους αθλητές του Grid.