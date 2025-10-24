Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Άνω κάτω έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ τον Λευκό Οίκο, προκειμένου να κατασκευάσει τη νέα αίθουσα χορού στην ανατολική πτέρυγα. Σχεδόν όλη την εβδομάδα οι εκσκαφείς πραγματοποιούν εργασίες στους χώρους του ιστορικού κτηρίου και φωτογραφίες και βίντεο καθιστούν σαφή την πραγματική έκταση του εγχειρήματος.

Συγκεκριμένα, οι δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν την Πέμπτη (23/10) το πρωί αποκαλύπτουν το μεγάλο εύρος των εργασιών. Η ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου έχει κατεδαφιστεί. Σωροί από μπάζα υποδεικνύουν το σημείο όπου βρισκόταν το κτήριο, το οποίο φιλοξενούσε το γραφείο της Πρώτης Κυρίας.

Σε ένα σημείο όπου προηγουμένως βρισκόταν μια στοά, μπορεί να δει κανείς έναν εκσκαφέα να συγκεντρώνει τα μπάζα για να τα μεταφέρει μακριά. Η κιονοστοιχία που οδηγούσε από την Προεδρική Κατοικία στην Ανατολική Πτέρυγα έχει επίσης σχεδόν αφαιρεθεί, με μόνο το τελευταίο τμήμα, που εφάπτεται της κατοικίας, να παραμένει.

Παράλληλα, η κατασκευή της αίθουσας χορού – που θα αντικαταστήσει την ανατολική πτέρυγα – έχει ήδη ξεκινήσει. Έχει σκαφτεί μια μικρή περιοχή που θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος των θεμελίων του νέου κτηρίου, ενώ μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να περιμένει μια μπετονιέρα.

Με πληροφορίες από το CNN