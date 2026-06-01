Πρωτοφανής ήταν η δήλωση στην οποία προχώρησε σήμερα (1/6) ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας πως είχε επικοινωνία, μέσω «υψηλόβαθμων απεσταλμένων», με τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, απέσπασε τη δέσμευσή της για τερματισμό των πληγμάτων κατά του Ισραήλ. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιστορική, καθώς κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει συνομιλήσει στο παρελθόν με τη Χεζμπολάχ, είτε άμεσα, είτε μέσω τρίτων, δεδομένου ότι η Ουάσινγκτον την έχει κατατάξει επίσημα στις «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Παράλληλα, αξιωματούχος από τον Λίβανο ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ότι η Χεζμπολάχ διαβίβασε την πρόθεσή της στις ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Προέδρου του λιβανέζικου Κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι. Η οργάνωση δήλωσε έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, θέτοντας ως απαράβατο όρο να μην υπάρξουν ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό και στα προάστιά της.

Η πολεμική αναμέτρηση στον Λίβανο, η οποία αποτελεί προέκταση της σύγκρουσης με το Ιράν, έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό περισσότερων από 1,2 εκατομμυρίων Λιβανέζων. Οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμού προκλήθηκαν από τα ισραηλινά χτυπήματα και τις διαταγές εκκένωσης που ακολούθησαν μετά τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ ξεκίνησε να εξαπολύει ρουκέτες και drones προς το ισραηλινό έδαφος, ως ένδειξη στήριξης προς τη σύμμαχο Τεχεράνη.

Στο επιχειρησιακό μέτωπο, ο στρατός του Ισραήλ κατέλαβε το Σάββατο το μεσαιωνικό Κάστρο Μποφόρ, καθώς και μια κορυφογραμμή στρατηγικής σημασίας στον νότιο Λίβανο. Της κίνησης αυτής είχαν προηγηθεί, την Παρασκευή, οι πιο σφοδρές επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία του Απριλίου.