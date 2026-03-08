Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Σάββατο πως το Ιράν ευθύνεται για τον βομβαρδισμό σχολείου στην πόλη Μινάμπ, αμφισβητώντας την «ακρίβεια» των επιθέσεων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Με βάση όσα έχω δει, αυτό έχει γίνει από το Ιράν», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One).

Σύμφωνα με τους New York Times, ο βομβαρδισμός του σχολείου ενδέχεται να οφείλεται σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή.

Ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ έχουν παραδεχθεί πως ευθύνονται για το συγκεκριμένο πλήγμα.

Οι ιρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει πως περισσότερα από 150 παιδιά σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε το σχολείο τους. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τον απολογισμό των θυμάτων ή τις συνθήκες της επίθεσης.