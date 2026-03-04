Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμβουλοί του συζητούν ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της Ουάσιγκτον στο Ιράν, μετά τη στρατιωτική εκστρατεία στη χώρα αυτή, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Το Πεντάγωνο και το υπουργείο Ενέργειας επεξεργάζονται ένα σχέδιο για να διαφυλάξουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα στενά του Χορμούζ, πρόσθεσε.

Στο τραπέζι οι αναφορές για τη διάδοχη κατάσταση στο Ιράν

Σύμφωνα με τη Λέβιτ, οι ΗΠΑ έχουν δει τις αναφορές με βάση τις οποίες ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο γιος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, εμφανίζεται ως φαβορί για να τον διαδεχθεί και οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν στενά αυτήν την εξέλιξη.

Ο Λευκός Οίκος επέμεινε πάντως ότι «το τρομοκρατικό ιρανικό καθεστώς θα εξολοθρευτεί πλήρως» και ότι η Τεχεράνη «θα πληρώσει για τα εγκλήματά της».

Αναφερόμενη στη χρονική στιγμή που επελέγη για τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα, η Λέβιτ είπε ότι το τηλεφώνημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έπαιξε ρόλο στο χονοδιάγραμμα. Επίσης, οι πληροφορίες για την τοποθεσία όπου βρισκόταν ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ επηρέασαν την απόφαση για το πλήγμα στο οποίο σκοτώθηκε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης.

Η Λέβιτ σημείωσε ότι η πιθανότητα αποστολής χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν δεν αποτελεί, σε αυτήν τη φάση, μέρος του σχεδίου.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι οι Αμερικανοί τον στηρίζουν

Σύμφωνα με τη Λέβιτ, ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι οι Αμερικανοί στηρίζουν τα στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν. «Ο πρόεδρος είναι αρκετά έξυπνος για να διαβάζει πέρα από τους κύριους τίτλους των fake news, που συντάσσονται από ανθρώπους σε αυτήν την αίθουσα, ότι οι ενέργειές του ήταν αδικαιολόγητες. Πρόκειται για ένα αδίστακτο τρομοκρατικό καθεστώς που απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους συμμάχους μας και τον λαό μας εδώ και 47 χρόνια και ο αμερικανικός λαός είναι αρκετά έξυπνος για να το γνωρίζει αυτό», είπε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Τέλος, υπογράμμισε ότι ο Τραμπ θα παραστεί στην επιστροφή των έξι Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με το Ιράν. Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ