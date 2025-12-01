Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, το Ισραήλ να μην παρεμβαίνει στη Συρία, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπονομεύσει τη μετάβασή της σε μια «ευημερούσα χώρα».

«Είναι πολύ σημαντικό το Ισραήλ να διατηρήσει ισχυρό και αληθινό διάλογο με τη Συρία, τίποτα να μην παρεμβαίνει στη μετατροπή της Συρίας σε μια ευημερούσα χώρα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ ικανοποιημένες από τα αποτελέσματα», που παρουσιάζει η Δαμασκός.

Την περασμένη Παρασκευή, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν Ισραηλινές Δυνάμεις εισέβαλαν σε ένα χωριό στη νότια Συρία. Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι στόχος του ήταν μια ισλαμιστική οργάνωση.

Μετά την ανατροπή του πρώην Προέδρου, Μπασάρ αλ Άσαντ, πριν από έναν χρόνο, το Ισραήλ έχει πλήξει εκατοντάδες φορές τη χώρα και δυνάμεις του εισβάλλουν τακτικά στη νότια Συρία. Η επιχείρηση της Παρασκευής ήταν η πλέον πολύνεκρη και το Υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας έκανε λόγο για «έγκλημα πολέμου».

Στις αρχές Νοεμβρίου, ο Τραμπ δέχτηκε στον Λευκό Οίκο τον νέο Πρόεδρο της Συρίας, τον Άχμαντ αλ Σάρα και κατά τη διάρκεια της εγκάρδιας συνάντησής τους ο πρώην τζιχαντιστής ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους.

«Ο νέος Πρόεδρος της Συρίας εργάζεται επιμελώς για να διασφαλίσει ότι θα γίνουν καλά πράγματα και ότι η Συρία και το Ισραήλ θα έχουν στο μέλλον μια μακρά και ευημερούσα σχέση. Είναι μια ιστορική ευκαιρία που προστίθεται στην επιτυχία που έχει ήδη επιτευχθεί για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Μετά την πτώση του Άσαντ, το Ισραήλ ανέπτυξε στρατό στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη του Γκολάν, πέραν της γραμμής οριοθέτησης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφτηκε στις 19 Νοεμβρίου τους στρατιώτες που σταθμεύουν εκεί και είπε ότι η χώρα του αποδίδει «τεράστια σημασία» στη στρατιωτική παρουσία της σε αυτήν τη ζώνη που υποτίθεται ότι είναι υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ.

Την επίσκεψη αυτή του Νετανιάχου κατήγγειλαν τόσο η Συρία, όσο και ο ΟΗΕ.