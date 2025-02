Την πλήρη απογοήτευσή του εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όταν άκουσε ότι η Ουκρανία παραπονέθηκε ότι αποκλείστηκε από τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας στη Σαουδική Αραβία την Τρίτη για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος, ακούω ότι νιώθουν αναστατωμένοι επειδή δεν έχουν θέση στις συνομιλίες, αλλά είχαν θέση για τρία χρόνια και πολύ καιρό πριν από αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Μαρ-α-Λάγκο ο Ντ. Τραμπ, όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στους Ουκρανούς που αισθάνονται «προδομένοι».

Trump’s message to Ukrainians who feel betrayed by his administration: “I hear they’re upset about not having a seat. Well, they’ve had a seat for three years.” pic.twitter.com/MvQUdzSYIt

— Aaron Rupar (@atrupar) February 18, 2025