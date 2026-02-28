ΠΚ

Ουρές αυτοκινήτων έχουν σχηματιστεί στις εξόδους της Τεχεράνης. Είναι προφανές ότι οι κάτοικοι της πρωτεύουσας του Ιράν επιχειρούν να απομακρυνθούν άρον – άρον από τον φόβο των βομβαρδισμών. Όπως αναφέρει η Le Monde οι κάτοικοι της πόλης σπεύδουν στα καταφύγια.

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος σύμφωνα με τους New York Times, μετά την ανακοίνωση της έναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν αναφέρθηκε στην κατεπείγουσα προτεραιότητα αλλαγής καθεστώτος. Σε συνδυασμό με μία ανάλογη παρέμβαση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου προκύπτει πώς μία από τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες του αμερικανικού παράγοντα αυτής την στιγμή είναι η ανατροπή της θεοκρατικής ηγεσίας της χώρας.

Η πολιτική ηγεσία της Περσίας ενημέρωσε το Ιράκ για τις σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο έδαφος αυτής της χώρας και κυρίως στο βόρειο Ιράκ. Είναι προφανές πώς η Τεχεράνη με αυτόν τον τρόπο διεμήνυσε εγκαίρως στους αντιπάλους της τις προθέσεις της.

Οι New York Times κάνουν λόγο για πανικό που επικράτησε στην Τεχεράνη μετά τους πρώτους βομβαρδισμούς. Γυναίκες έτρεχαν να πάρουν τα παιδιά τους από τα σχολεία. Προφανώς οι ιρανικές αρχές δεν ανέμεναν την επίθεση τουλάχιστον τόσο σύντομα μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών στην Γενεύη την Πέμπτη που μας πέρασε.