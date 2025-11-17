Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου τους Ρεπουμπλικάνους στη Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσουν υπέρ της αποδέσμευσης των αρχείων που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει τίποτα να κρύψουμε».

«Οι Ρεπουμπλικάνoι της Βουλής θα πρέπει να ψηφίσουν για την αποδέσμευση των αρχείων του Έπσταϊν, γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Είναι ώρα να προχωρήσουμε πέρα από αυτή τη δημοκρατική απάτη, που δημιουργήθηκε από ριζοσπάστες της Αριστεράς για να αποπροσανατολίσουν από τις τεράστιες επιτυχίες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, όπως τη νίκη μας απέναντι στο ‘Δημοκρατικό Shutdown’».

Παράλληλα, ο Τραμπ κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους να επικεντρωθούν ξανά στα βασικά ζητήματα της πολιτικής του ατζέντας: την οικονομία, τη μείωση του πληθωρισμού, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη φορολογική ελάφρυνση, την ασφάλεια των συνόρων και την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επιτέθηκε επίσης στους Δημοκρατικούς, υποστηρίζοντας ότι «αν είχαν κάτι να αποκαλύψουν για τον Έπσταϊν, θα το είχαν κάνει πριν από τη συντριπτική εκλογική νίκη των Ρεπουμπλικάνων», ενώ προειδοποίησε πως ορισμένα μέλη του κόμματός του «χρησιμοποιούνται» και ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό».

AΛ. Π.