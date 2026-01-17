Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μια επιστολή, μέσω της οποίας προσκαλεί τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να γίνει μέλος του επονομαζόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», που θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας, όπως έγινε σήμερα (17/1) γνωστό, από την τουρκική προεδρία.

«Την 16η Ιανουαρίου του 2026, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ως Πρόεδρος Ιδρυτής του Συμβουλίου Ειρήνης, έστειλε μία επιστολή στον Πρόεδρό μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την οποία τον προσκαλεί να γίνει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης», έγραψε στο Χ ο Μπουρχανετίν Ντουράν, Διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής Δημοκρατίας.

NEW: #Turkiye‘s Head of Communications announces President Edroğan has been invited by Donald Trump to sit on the Peace Council for #Gaza as part of the ceasefire deal https://t.co/7hJAZWmEpj pic.twitter.com/QR9ybDU14L — Andrew Hopkins (@achopkins1) January 17, 2026

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες (16/1), ορισμένα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, όπου θα προεδρεύει ο Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκάς Χακάν Φιντάν, ανακοινώθηκε ως ένα από τα μέλη του «Εκτελεστικού Συμβουλίου για τη Γάζα», μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

US President Donald Trump has invited President Recep Tayyip Erdogan to become a founding member of the ‘Board of Peace’ that is responsible for ensuring security and reconstruction in Palestine’s Gaza, Türkiye’s Head of Communications Burhanettin Duran said pic.twitter.com/UrkBtUKF5F — TRT World (@trtworld) January 17, 2026

Η Αίγυπτος εξετάζει την πρόσκληση Τραμπ προς τον Πρόεδρο Σίσι να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. Η Αίγυπτος εξετάζει μια πρόσκληση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι να συμμετάσχει στο επονομαζόμενο «Συμβούλιο της Ειρήνης» για τη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.