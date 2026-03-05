Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου, μέσω της πλατφόρμας Truth Social την αντικατάσταση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, η οποία εφάρμοζε με σιδηρά πυγμή την αντιμεταναστευτική πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η υπουργός, η οποία θα αναλάβει «ειδική απεσταλμένη» για τη Λατινική Αμερική, θα αντικατασταθεί στις 31 Μαρτίου από τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Μαρκγουέιν Μάλιν, διευκρίνισε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ έλαβε αυτήν την απόφαση μετά τις δύο καταθέσεις που έδωσε στο Κογκρέσο η Κρίστι Νόεμ, κατά τις οποίες δέχτηκε σφοδρή επίθεση τόσο από Δημοκρατικούς, όσο και από Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές και βουλευτές, με αφορμή την ανάθεση μιας διαφημιστικής εκστρατείας ύψους άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ίδια δέχτηκε «πυρά» και για τη φημολογούμενη παράνομη σχέση της με συνεργάτη της.