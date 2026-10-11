Η πολύνεκρη επίθεση εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ από το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν, δεν μπορεί να γίνει «αποδεκτή», δήλωσε σε δημοσιογράφους χθες Σάββατο (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό», τόνισε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως έχει σκοπό να συζητήσει τηλεφωνικά πολύ σύντομα με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον de facto ηγέτη του βασιλείου.