Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη τη διεξαγωγή έρευνας για τα τεχνικά προβλήματα που κατήγγειλε πως αντιμετώπισε την ημέρα της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα «τριπλού σαμποτάζ».

Σε οργισμένη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην εμπλοκή της κυλιόμενης σκάλας κατά την άφιξή του, τη δυσλειτουργία του τηλεϋποβολέα (autocue) και τα προβλήματα στον ήχο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. «Δεν ήταν σύμπτωση, ήταν τριπλό σαμποτάζ στον ΟΗΕ. Θα έπρεπε να ντρέπονται», ανέφερε ο Τραμπ, κοινοποιώντας το μήνυμά του στον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες και υπογραμμίζοντας ότι απαιτεί την άμεση διεξαγωγή έρευνας.

«Αυτό που συνέβη ήταν αίσχος», υποστήριξε. «Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία κακόβουλα γεγονότα», συνέχισε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε στηλιτεύσει τα τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

«ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΤΡΟΠΗ έλαβε χώρα χθες στα Ηνωμένα Έθνη — Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία πολύ δυσοίωνα γεγονότα! Πρώτον, η κυλιόμενη σκάλα που ανέβαινε στην Κεντρική Αίθουσα Ομιλιών σταμάτησε απότομα. Σταμάτησε σε μια στιγμή. Είναι εκπληκτικό που η Μελάνια και εγώ δεν πέσαμε μπροστά στις αιχμηρές άκρες αυτών των χαλύβδινων σκαλοπατιών, με το πρόσωπο μπροστά. Απλώς κρατούσαμε σφιχτά το κιγκλίδωμα, αλλιώς θα ήταν καταστροφή. Αυτό ήταν απολύτως σαμποτάζ, όπως σημειώθηκε σε μια προηγούμενη «δημοσίευση» στους London Times που ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι του ΟΗΕ «αστειεύονταν για το κλείσιμο μιας κυλιόμενης σκάλας». Οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό έπρεπε να συλληφθούν! Τότε, καθώς στεκόμουν μπροστά σε ένα πλήθος εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και σημαντικών ηγετών στην Αίθουσα, ο τηλεπροβολέας μου δεν λειτούργησε. Ήταν παγωμένο σκοτάδι. Αμέσως σκέφτηκα: «Ουάου, πρώτα η εκδήλωση με την κυλιόμενη σκάλα και τώρα ένας κακός τηλεπροβολέας. Τι είδους μέρος είναι αυτό;» Στη συνέχεια, προχώρησα στην εκφώνηση μιας ομιλίας χωρίς τηλεπροβολέα, η οποία ξεκίνησε περίπου 15 λεπτά αργότερα.

Τα καλά νέα είναι ότι η Ομιλία έχει λάβει φανταστικές κριτικές. Ίσως εκτίμησαν το γεγονός ότι πολύ λίγοι άνθρωποι θα μπορούσαν να είχαν κάνει αυτό που έκανα εγώ. Και τρίτον, αφού έκανα την Ομιλία, μου είπαν ότι ο ήχος ήταν εντελώς κλειστός στο Αμφιθέατρο όπου εκφωνήθηκε η Ομιλία, ότι οι Παγκόσμιοι Ηγέτες, εκτός αν χρησιμοποιούσαν τα ακουστικά των διερμηνέων, δεν μπορούσαν να ακούσουν τίποτα. Το πρώτο άτομο που είδα στο τέλος της Ομιλίας ήταν η Μελάνια, η οποία καθόταν ακριβώς μπροστά. Ρώτησα: «Πώς τα πήγα;» Και είπε: «Δεν άκουσα λέξη από όσα είπατε». Αυτό δεν ήταν σύμπτωση, ήταν τριπλό σαμποτάζ στον ΟΗΕ. Θα έπρεπε να ντρέπονται. Στέλνω ένα αντίγραφο αυτής της επιστολής στον Γενικό Γραμματέα και απαιτώ άμεση έρευνα. Δεν είναι περίεργο που τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπόρεσαν να κάνουν τη δουλειά για την οποία δημιουργήθηκαν. Όλες οι ταινίες ασφαλείας στις κυλιόμενες σκάλες πρέπει να αποθηκευτούν, ειδικά το κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης. Η Μυστική Υπηρεσία εμπλέκεται. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Τα απρόοπτα ξεκίνησαν από την άφιξη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όταν σταμάτησε απότομα η κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαιναν ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια. Διατηρώντας την ισορροπία τους, ανέβηκαν τα σκαλιά.

«Ο μηχανισμός ασφαλείας ενεργοποιήθηκε από κάποιον που βρισκόταν μπροστά από τον πρόεδρο», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ο Στεφάν Ντουζαρίκ. Αργότερα, διευκρίνισε σε δελτίο Τύπου πως ο εικονολήπτης που συνόδευε τον αμερικανό πρόεδρο πιθανότατα ενεργοποίησε άθελά του τον μηχανισμό ασφαλείας, καθώς ανέβαινε ανάποδα στην κυλιόμενη σκάλα για να απαθανατίσει την άφιξη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραπονέθηκε επίσης ότι ο τηλεϋποβολέας δεν λειτουργούσε στην αρχή της ομιλίας του.

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο επ’ αυτού, επισημαίνοντας πως ο Λευκός Οίκος ήταν υπεύθυνος για τον χειρισμό του υποβολέα κατά την ομιλία του Αμερικανού προέδρου.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ κατήγγειλε επίσης προβλήματα στον ήχο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. «Μετά την ομιλία, μου είπαν ότι ο ήχος είχε διακοπεί εντελώς στην αίθουσα» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως ρώτησε τη Μελάνια για τις εντυπώσεις της και εκείνη του είπε: «Δεν μπορούσα να ακούσω ούτε λέξη από όσα έλεγες».