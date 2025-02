Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νέο εκτελεστικό διάταγμα, για να καταργήσει τα χάρτινα καλαμάκια στις ΗΠΑ.

«Είναι μια γελοία κατάσταση. Επιστρέφουμε στα πλαστικά καλαμάκια» είπε ο Τραμπ. Το διάταγμα δίνει εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν να αγοράζουν χάρτινα καλαμάκια «και να διασφαλίσουν με άλλο τρόπο ότι τα χάρτινα καλαμάκια δεν παρέχονται πλέον εντός των κτιρίων των υπηρεσιών».

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: « Πίσω στο πλαστικό!».

“We’re going back to plastic straws.” –President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/GONNjP6UNn

Λίγο μετά την προαναγγελία του Τραμπ, ο δισεκατομμυριούχος και μέλος της κυβέρνησής του, Ελον Μασκ, σχολίασε: «Ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών!» και επέστρεψε με ακόμη ένα μήνυμα αγάπης, προς τον Τραμπ.

«Τον αγαπώ όσο μπορεί ένας στρέιτ άνδρας να αγαπήσει έναν άλλον άνδρα» έγραψε ο Μασκ, για να ακολουθήσει post από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με φυτογραφία των δυο τους και τον παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον, να ποζάρουν, φορώντας καπέλα που γράφουν «Make America Great Again».

I love @realDonaldTrump as much as a straight man can love another man

— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2025