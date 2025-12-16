Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατέθεσε τη Δευτέρα 15/12, αγωγή κατά του βρετανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα BBC κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμιση, με αφορμή την επεξεργασία αποσπασμάτων μιας ομιλίας του που τον έκανε να εμφανίζεται ότι καλεί υποστηρικτές του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο.

Η εξέλιξη ανοίγει ένα ακόμα μέτωπο στη διεθνή «μάχη» του Τραμπ με μέσα ενημέρωσης που θεωρεί ότι καλύπτουν μεροληπτικά ή λανθασμένα γεγονότα.

Στην αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στις ΗΠΑ, ο Τραμπ ζητά τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για τη ζημία που υποστηρίζει ότι υπέστη στη φήμη και στα οικονομικά του, σύμφωνα με τα έγγραφα της υπόθεσης.

Ο Τραμπ κατηγορεί το BBC ότι παραποίησε τμήματα ομιλίας του από τις 6 Ιανουαρίου 2021, την ημέρα δηλαδή που ακροδεξιοί υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, παρουσιάζοντάς τα με τρόπο που δίνει την εντύπωση πως προέτρεπε άμεσα σε βίαιες ενέργειες.

Στο επίμαχο ντοκιμαντέρ της εκπομπής “Panorama”, που προβλήθηκε λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές του 2024, ενσωματώθηκαν τμήματα από διαφορετικά σημεία της ομιλίας, όπως η φράση «πορευόμαστε προς το Καπιτώλιο» και η φράση «αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις», ενώ παραλείφθηκε το σημείο όπου καλούσε σε ειρηνική διαμαρτυρία.

Παρά το γεγονός ότι το BBC έχει παραδεχθεί ότι η επεξεργασία ήταν «λάθος στην κρίση» και έχει ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ, η διοίκηση του φορέα υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει νομική βάση για αγωγή δυσφήμισης. Ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει επίσης ανακοινώσει ότι δεν σκοπεύει να επαναπροβάλει το ντοκιμαντέρ.

Η διαμάχη έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στο BBC, με παραιτήσεις δύο ανώτερων στελεχών και εκτεταμένη εσωτερική έρευνα για ενδεχόμενη πολιτική μεροληψία.

Το επεισόδιο αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης νομικής εκστρατείας του Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει αγωγές κατά άλλων Μέσων, όπως τα New York Times και Wall Street Journal, τα οποία αρνήθηκαν οποιαδήποτε παρανομία.

Η επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021, στην οποία αναφέρεται και η αγωγή, είχε στόχο να εμποδίσει το Κογκρέσο από το να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Με πληροφορίες από: Reuters