Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε σήμερα την ανάπτυξη του στρατού σε μια νέα πόλη, το Πόρτλαντ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, «εξουσιοδοτώντας τη χρήση βίας, εάν καταστεί αναγκαίο».

«Διέταξα τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να αναπτύξει όλα τα αναγκαία στρατεύματα για να προστατεύσει το Πόρτλαντ, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και τις εγκαταστάσεις μας της ICE (της Αστυνομίας Μετανάστευσης), τις οποίες πολιορκούν μέλη της Antifa και άλλοι εσωτερικοί τρομοκράτες», έγραψε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα του Truth Social.

Πριν λίγες ημέρες, ο Τραμπ υπεγραψε διάταγμα που χαρακτηρίζει την Antifa «τρομοκρατική οργάνωση», στο πλαίσιο των ενεργειών της κυβέρνησης που στοχεύουν αριστερές ομάδες και οργανώσεις μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Παράλληλα το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας εξέδωσε χθες ανακοίνωση με τον τίτλο «το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) αντεπιτίθεται κατά της βίας των Antifa», κάνοντας λόγο για δολοφονικές επιθέσεις και απειλές από άτομα που σχετίζονται με την οργάνωση.

Η ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) συνέλαβε δεκάδες αριστερούς βίαιους εξτρεμιστές που συνδέονται με την Antifa, οι οποίοι έχουν επιτεθεί σε δυνάμεις επιβολής του νόμου, έχουν δολοφονήσει αθώους πολίτες και έχουν ξεκινήσει ένα κύμα βίαιων ταραχών σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπό την ηγεσία της Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) στέκεται ακλόνητο για να υπερασπιστεί την πατρίδα μας, το κράτος δικαίου και τον τρόπο ζωής μας. Έχει κινητοποιηθεί για να επιβάλει το Εκτελεστικό Διάταγμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «Χαρακτηρίζοντας την Antifa ως Εγχώρια Τρομοκρατική Οργάνωση».

« Οι Antifa και άλλοι αριστεροί εξτρεμιστές έχουν πυροβολήσει, επιτεθεί, εξαπέλυσαν απειλές θανάτου και υποκίνησαν ταραχές εναντίον των Αρχών Επιβολής του Νόμου. Αρκετά πια: αν βάλετε χέρι στους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς Επιβολής του Νόμου, θα συλληφθείτε και θα διωχθείτε στο έπακρο», δήλωσε η βοηθός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Tricia McLaughlin . «Αλλά οι Antifa και οι φίλοι τους δεν μας έχουν σταματήσει. Δεν μας επιβραδύνουν καν. Παρά την αύξηση κατά 1.000% των επιθέσεων εναντίον τους, οι γενναίοι άνδρες και γυναίκες μας στις ομοσπονδιακές Αρχές Επιβολής του Νόμου εξακολουθούν να βρίσκονται επί τόπου, αγωνιζόμενοι καθημερινά για να διατηρήσουν το κράτος δικαίου και να διατηρήσουν τους Αμερικανούς ασφαλείς από βίαιους εξτρεμιστές και παράνομους μετανάστες».

Η φρικτή στοχευμένη επίθεση της Τετάρτης, κατά την οποία τρία άτομα πυροβολήθηκαν σε εγκατάσταση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Ντάλας του Τέξας, πραγματοποιήθηκε από έναν εξτρεμιστή που χάραξε την επιγραφή «Anti-ICE» σε κάλυκες. Αυτή είναι μόνο η τελευταία επίθεση σε ένα κύμα πολιτικής βίας που συνδέεται με την Antifa: έρχεται λίγους μήνες μετά από απειλή για βόμβα στην ίδια εγκατάσταση».