Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους διασποράς λίγες μόλις ώρες μετά την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ως νέου ηγέτη του Ιράν. Παράλληλα, ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν νέες επιδρομές εναντίον χωρών του Κόλπου, ενώ το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιθέσεις του σε στρατηγικούς στόχους στο ιρανικό έδαφος και σε θέσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν ύστερα από ιρανικό πλήγμα σε κατοικημένη συνοικία της πρωτεύουσας Μανάμα.
Την ίδια ώρα, οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα ότι το τέλος της σύγκρουσης βρίσκεται «πολύ κοντά». Οι δηλώσεις του προκάλεσαν άμεση αντίδραση στις χρηματαγορές, οδηγώντας σε υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες είχαν εκτοξευθεί τις προηγούμενες ημέρες λόγω των φόβων για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν μέσα σε δύο ημέρες το ναυτικό και την αεροπορία του Ιράν, ισχυρισμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. «Μαζί με τους Ισραηλινούς εταίρους μας, συντρίβουμε τον εχθρό και επιδεικνύουμε την τεχνική μας υπεροχή και τη στρατιωτική μας δύναμη», δήλωσε.
Ωστόσο, η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση. Τα ξημερώματα της Τρίτης, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι η έκβαση της σύγκρουσης θα καθοριστεί από το Ιράν και όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», ανέφερε εκπρόσωπός τους σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης. «Η εξίσωση και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόπλων μας δυνάμεων. Δεν είναι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο», πρόσθεσε.
Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης και για τις επιπτώσεις της τόσο στην ασφάλεια της περιοχής όσο και στην παγκόσμια οικονομία.
Δείτε live εικόνα από Ισραήλ, Λίβανο, Συρία:
Αποκλιμάκωση στις αγορές μετά τις δηλώσεις Τραμπ - Στα $93 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο
Αποκλιμάκωση δείχνουν οι αγορές της Ασίας, με το αργό πετρέλαιο Brent να υποχωρεί κατά 6% στα 93,05 δολάρια (69,33 λίρες) και το Nymex Light Sweet κατά 6,1% στα 88,96 δολάρια.
Με θετικό πρόσημο άνοιξαν οι χρηματαγορές της Ασίας παρά τις ανησυχίες ότι το υψηλότερο κόστος ενέργειας θα τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό και θα πλήξει την παγκόσμια οικονομία.
Ο δείκτης Nikkei 225 Τόκιο +3,3%
ο σύνθετος δείκτης της Σαγκάης +2,68%
Ο Kospi της Νότιας Κορέας +6,2%%
Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ +4,81
Το Πακιστάαν ορίζει συνοδεία πολεμικού ναυτικού στα εμπορικά πλοία
Το ναυτικό του Πακιστάν ξεκίνησε επιχείρηση για την «αντιμετώπιση πολυδιάστατων απειλών» στην εθνική ναυτιλία και το θαλάσσιο εμπόριο, με ανησυχίες για τον εφοδιασμό σε καύσιμα λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.
Ο στρατός της χώρας αναφέρει ότι πλοία του ναυτικού συνόδευαν εμπορικά πλοία «για να διασφαλίσουν την αδιάλειπτη ροή του εθνικού ενεργειακού εφοδιασμού και την ασφάλεια των θαλάσσιων γραμμών επικοινωνίας».
Το Πακιστάν, το οποίο συνορεύει με το Ιράν στα νοτιοδυτικά, εξαρτάται από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από τον Κόλπο και την Παρασκευή αύξησε τις τιμές στα πρατήρια κατά περίπου 20%, προκαλώντας μεγάλες ουρές σε βενζινάδικα σε όλη τη χώρα.
Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο (ANI)
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε κοινότητες στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.
Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε πολλά χωριά στις περιοχές της Τύρου και της Τζαζίν (νότια) και δυτικά από την Μπεκάα (ανατολικά), σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.
Η Γερμανία εκκενώνει την πρεσβεία της στο Ιράκ
Η Γερμανία απέσυρε προσωρινά το προσωπικό της από την πρεσβεία της στη Βαγδάτη από το Ιράκ λόγω αυξημένων κινδύνων ασφαλείας εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.
«Το προσωπικό της γερμανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη έχει πλέον μεταφερθεί προσωρινά από το Ιράκ λόγω της απειλητικής κατάστασης», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια του προσωπικού αξιολογείται συνεχώς.
Η πρεσβεία παραμένει προσβάσιμη, αν και οι νομικές και προξενικές υπηρεσίες της ήταν ήδη σοβαρά περιορισμένες για κάποιο χρονικό διάστημα λόγω της κατάστασης ασφαλείας, λέει ο εκπρόσωπος.
Τραμπ: Αν το Ιράν μπλοκάρει τη ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ θα κυριαρχήσει «θάνατος, φωτιά και οργή»
Ο Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν μέσω Χ, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια που θα διακόψει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με πλήγματα 20 φορές ισχυρότερα από όσα έχουν γίνει έως τώρα.
Νέες σειρήνες στο Μπαχρέιν
Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος.
The siren has been sounded .Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place
— Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 10, 2026
Ο Τραμπ διαψεύδει πως χτύπησαν οι ΗΠΑ το σχολείο στο Ιράν
«Μπορεί να το έκανε το Ιράν» ή «κάποιος άλλος» απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Μου είπαν ότι το θέμα είναι υπό έρευνα, αλλά οι Tomahawk χρησιμοποιούνται και από άλλους», δήλωσε ο Τραμπ. «Όπως γνωρίζετε, πολλά άλλα κράτη διαθέτουν Tomahawk. Τα αγοράζουν από εμάς», σημείωσε.
Αραγτσί: «Συνεχίζουμε για όσο χρειαστεί τον πόλεμο»
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δηλώνει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνεχίσει τις επιθέσεις για όσο διάστημα χρειαστεί και αποκλείει το ενδεχόμενο συνομιλιών, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «σύντομα».
«Τα πυρά συνεχίζονται και είμαστε καλά προετοιμασμένοι να συνεχίσουμε να τους επιτιθέμεθα με τους πυραύλους μας για όσο χρειαστεί και για όσο χρειαστεί», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο PBS News.
Ο Αραγτσί λέει ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη.
«Έχουμε μια πολύ πικρή εμπειρία συνομιλιών με Αμερικανούς», λέει, σημειώνοντας ότι και οι δύο επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, τον Ιούνιο και τώρα, ήρθαν μετά από ανεπιτυχείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών. Οι συνομιλίες δεν είναι «πλέον στην ατζέντα μας», λέει.
Σε κλοιό πιέσεων τα ομόλογα της Ευρωζώνης
Σε κλοιό έντονων πιέσεων βρίσκονται, τα κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να προχωρούν σε μαζικές πωλήσεις τίτλων, οδηγώντας τις αποδόσεις στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου έτους.
Η γεωπολιτική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και η εμπλοκή του Ιράν έχουν προκαλέσει «ντόμινο» στις διεθνείς αγορές. Η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου αναζωπύρωσε τους φόβους για ένα νέο πληθωριστικό κύμα, ανατρέποντας τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αποκλιμάκωση των επιτοκίων.
Το γερμανικό 10ετές ομόλογο, που θεωρείται το ασφαλές καταφύγιο της Ευρώπης, επέστρεψε στα επίπεδα του 2025 με την απόδοση του να εκτοξεύται στο 2,92%. Στην εγχώρια αγορά η απόδοση του 10ετούς ομολόγου άγγιξε στο 3,70% από 3,58% που ήταν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Παράλληλα διευρύνθηκε το περιθώριο του (spread) έναντι του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου στο 0,83% από το 0,62%.
Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το αφήγημα των «χαμηλών επιτοκίων» δέχεται ισχυρό πλήγμα. Οι αγορές χρήματος τιμολογούν πλέον την πιθανότητα ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη να παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% για παρατεταμένο διάστημα, αναγκάζοντας την ΕΚΤ να διατηρήσει την περιοριστική της πολιτική ή, στο χειρότερο σενάριο, να εξετάσει εκ νέου αυξήσεις των επιτοκίων εντός του έτους. Η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε (5 Μαρτίου 2026) ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τα δεδομένα χωρίς προκαθορισμένη στάση, αποφασίζοντας «συνεδρίαση με τη συνεδρίαση» ανάλογα με την επίδραση των ενεργειακών σοκ.
Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ
Σειρήνες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Σειρήνες ηχούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τα οποία αντιμετωπίζουν νέα επίθεση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων από το Ιράν, όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Άμυνας, την 11η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.
UAE air defences are… pic.twitter.com/Gp63RetiWm
— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 10, 2026