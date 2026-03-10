Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους διασποράς λίγες μόλις ώρες μετά την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ως νέου ηγέτη του Ιράν. Παράλληλα, ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν νέες επιδρομές εναντίον χωρών του Κόλπου, ενώ το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιθέσεις του σε στρατηγικούς στόχους στο ιρανικό έδαφος και σε θέσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν ύστερα από ιρανικό πλήγμα σε κατοικημένη συνοικία της πρωτεύουσας Μανάμα.

Την ίδια ώρα, οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα ότι το τέλος της σύγκρουσης βρίσκεται «πολύ κοντά». Οι δηλώσεις του προκάλεσαν άμεση αντίδραση στις χρηματαγορές, οδηγώντας σε υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες είχαν εκτοξευθεί τις προηγούμενες ημέρες λόγω των φόβων για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν μέσα σε δύο ημέρες το ναυτικό και την αεροπορία του Ιράν, ισχυρισμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. «Μαζί με τους Ισραηλινούς εταίρους μας, συντρίβουμε τον εχθρό και επιδεικνύουμε την τεχνική μας υπεροχή και τη στρατιωτική μας δύναμη», δήλωσε.

Ωστόσο, η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση. Τα ξημερώματα της Τρίτης, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι η έκβαση της σύγκρουσης θα καθοριστεί από το Ιράν και όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», ανέφερε εκπρόσωπός τους σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης. «Η εξίσωση και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόπλων μας δυνάμεων. Δεν είναι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο», πρόσθεσε.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης και για τις επιπτώσεις της τόσο στην ασφάλεια της περιοχής όσο και στην παγκόσμια οικονομία.

Δείτε live εικόνα από Ισραήλ, Λίβανο, Συρία: