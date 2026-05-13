Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, επιτέθηκε για άλλη μια φορά σε αμερικανικά ΜΜΕ για τον τρόπο κάλυψης του πολέμου στο Ιράν, λέγοντας πως όταν αναφέρουν πως η Τεχεράνη «τα πάει καλά» στρατιωτικά έναντι της Ουάσιγκτον, αυτό ισοδυναμεί με «ουσιαστική προδοσία».

«Βοηθούν και υποθάλπουν τον εχθρό! Το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν στο Ιράν ψεύτικες ελπίδες, όταν δεν έπρεπε να έχουν καμία. Αυτοί είναι Αμερικανοί δειλοί που είναι εναντίον της χώρας μας», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social, χωρίς να διευκρινίσει σε ποια δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης αναφερόταν.

«Μόνο οι χαμένοι, οι αχάριστοι και οι ανόητοι είναι σε θέση να επιχειρηματολογήσουν εναντίον της Αμερικής!», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.