Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Κυριακή τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ υπερασπίστηκε την απόφασή του για αναστολή εφαρμογής κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας πως θέλει να κρατήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Η απόφασή μου για τη Ρωσία είναι πολύ απλή. Είμαι στη διαδικασία διαπραγμάτευσης (συμφωνίας) για την ειρήνη στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και δεν θέλω να κάνω κάτι που θα απομακρύνει, ανόητα, τη Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η Ρωσία κάνει ελάχιστα, εάν κάνει κάτι, για να βοηθήσει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, σε σύγκριση με το τι θα μπορούσε να κάνει. Και θέλω να το διατηρήσω αυτό, και θα το κάνω, εκτός εάν κάποιοι ανόητοι μπουν στη μέση».

Ο Τραμπ επέκρινε έντονα τον Ζελένσκι για τις επιθέσεις που εξαπολύει εναντίον διυλιστηρίων στη Ρωσία, «γνωρίζοντας πως οι επιθέσεις αυτές πλήττουν σοβαρά τις παγκόσμιες αγορές ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις ΗΠΑ. Αγρότες, κτηνοτρόφοι και επιχειρήσεις κάθε είδους υποφέρουν πολύ εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Παρ’ όλα αυτά, η Ρωσία στέλνει, σε χαμηλή τιμή, εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ στον κόσμο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορεί ευθέως τον Ζελένσκι πως δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου. «Ο Ζελένσκι δεν νοιάζεται, με τόσα χρήματα που είναι γνωστό ότι του δίνει η Ευρώπη και που ο διεφθαρμένος Τζο Μπάιντεν του έδωσε στο παρελθόν, δεν θέλει τον τερματισμό αυτού του πολέμου και πιθανώς δεν ήθελε ποτέ. Θα μπορούσε να έχει πετύχει μια καλύτερη συμφωνία πριν από δύο χρόνια σε σύγκριση με σήμερα», ανέφερε.

Επισημαίνοντας τις απώλειες ζωών και εδαφών για την Ουκρανία, ο Τραμπ καταλήγει υπογραμμίζοντας: «Θέλω να τελειώσει αυτός ο πόλεμος!».