Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει «χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ μετά από ένα ουκρανικό μπλιτς» (γρήγορη και σφοδρή επίθεση), ενώ ο δικός του πόλεμος με το Ιράν έχει εκτοξεύσει την τιμή του αμερικανικού ντίζελ στον ιστορικό υψηλό δείκτη των $6,51 (από $3,76), προκαλώντας πολιτικό πονοκέφαλο στους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

«Ένας μεγάλος αριθμός από τα διυλιστήρια ντίζελ που διαθέτουν, έχουν ανατιναχθεί και είναι, τουλάχιστον προσωρινά, εκτός λειτουργίας», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Αυτός ο γελοίος και ατελείωτος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει», πρόσθεσε, ισχυριζόμενος ότι 25.000 άνθρωποι, «κυρίως στρατιώτες», σκοτώνονται κάθε μήνα. «Τι κρίμα!».

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Τραμπ πίεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε τηλεφωνική επικοινωνία να σταματήσει τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια, ώστε να επιστρέψει το καύσιμο στην παγκόσμια αγορά. Το μήνυμά του ήταν «ντίζελ, ντίζελ… ντίζελ». Παρά τον ισχυρισμό του ότι υπήρχε συμφωνία παύσης των επιθέσεων, το Κίεβο το διέψευσε.

Η ουκρανική εκστρατεία στοχεύει τους περίπλοκους πύργους απόσταξης και έχει θέσει εκτός λειτουργίας το ένα τρίτο της ρωσικής δυναμικότητας διύλισης, αναγκάζοντας τη Μόσχα να εισάγει καύσιμα από την Ινδία. Η πρόσφατη επίθεση στη Μόσχα με 450 drones ήταν η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, προκαλώντας πυρκαγιά σε μεγάλο διυλιστήριο και τουλάχιστον δύο θανάτους.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε με αντίποινα στο ουκρανικό ηλεκτρικό δίκτυο ενόψει χειμώνα: «Χτυπούν τις δικές μας. Θα λάβουν απάντηση. Έτσι έχουν τα πράγματα, βασικά».

Παράλληλα, ο πόλεμος με το Ιράν επεκτείνεται στην Υεμένη, όπου οι αντάρτες Χούθι κατέλαβαν νέα εδάφη απειλώντας τα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Αν και η Σαουδική Αραβία πίεσε για πλήγματα, ο Τραμπ υπαναχώρησε την τελευταία στιγμή.

Ο Ζελένσκι υπερασπίστηκε τις επιθέσεις αποκαλώντας τες «μέρος της πίεσης που πραγματικά αποδίδει και ο κόσμος μπορεί να το αισθανθεί», ενώ Ουκρανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τον νέο νόμο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ως μοχλό πίεσης προς το Κίεβο.