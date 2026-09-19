Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε την Παρασκευή ότι έχει «το δικαίωμα» να απαγορεύει τα μέσα ενημέρωσης που δεν θεωρεί «έντιμα», λίγη ώρα αφού ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέπει την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο στους δημοσιογράφους των τηλεοπτικών δικτύων CNN και MS Now και του ενημερωτικού ιστότοπου Politico.

«Νομίζω ότι κάποιος έχει το δικαίωμα να τα απομακρύνει αν γράφουν συνεχώς ψεύδη», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Η χώρα μας πρέπει να έχει έντιμες πληροφορίες», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας την απειλή ότι θα απαγορεύσει την πρόσβαση και σε άλλα μέσα, χωρίς όμως να διευκρινίσει σε ποια.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι ο πόλεμος με το Ιράν «θα τελειώσει σύντομα» και προέβλεψε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει μια «πολύ καλή συνάντηση» με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.