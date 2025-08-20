Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ζήτησε από τους νομικούς συμβούλους του να ερευνήσουν μουσεία της Ουάσινγκτον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ασκήσει πιέσεις στο Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν, όπως επιχείρησε να κάνει και σε κολλέγια και πανεπιστήμια.

«Το Σμιθσόνιαν είναι ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, όπου αυτά που συζητούν είναι το πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία και πόσο ανειδίκευτοι ήταν οι καταπιεσμένοι. Τίποτα για την επιτυχία, τίποτα για την ευφυΐα, τίποτα για το μέλλον» έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Έδωσα οδηγίες στους δικηγόρους μου να ψάξουν τα μουσεία και να αρχίσουν ακριβώς την ίδια διαδικασία που έγινε με τα κολλέγια και τα πανεπιστήμια, όπου επιτεύχθηκε τεράστια πρόοδος», πρόσθεσε.