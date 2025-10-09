Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε στο Truth Social ένα βίντεο με αρκετούς συγγενείς ομήρων στη Γάζα να τον ευχαριστούν που εξασφάλισε την ελευθερία των αγαπημένων τους προσώπων από την αιχμαλωσία της Χαμάς, λίγη ώρα μετά από την ανακοίνωση, ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν υπογράψει την «πρώτη φάση» του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

New media post from Donald J. Trump pic.twitter.com/4swabvc1lM — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 8, 2025

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στην εκπομπή Hannity του δικτύου Fox News ότι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα πιθανότατα θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Νομίζω ότι οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα, αυτό θα συμπεριλάβει τις σορούς των νεκρών», είπε ο Aμερικανός πρόεδρος στο δίκτυο.

«Θεωρούμε ότι η Γάζα θα γίνει τόπος πολύ πιο ασφαλής, θα ανοικοδομηθεί, και άλλες χώρες, στην περιοχή, θα βοηθήσουν να ανοικοδομηθεί, καθώς διαθέτουν τεράστια πλούτη και θέλουν να γίνει. Και εμείς (οι ΗΠΑ) θα συμμετάσχουμε, για να βοηθήσουμε και να εγγυηθούμε την επιτυχία και για τη διατήρηση της ειρήνης», τόνισε στη συνέχεια ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ανέφερε ακόμη πως θεωρεί ότι και το Ιράν πρέπει να αποτελέσει «μέρος» της ειρηνευτικής διαδικασίας, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

«Όλος ο κόσμος συμμετείχε για να κλειστεί αυτή η συμφωνία. Τόσες χώρες που δεν φαντάζεστε, έκαναν ό,τι χρειαζόταν», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος προεδρος.

«Είναι πολύ καλό για το Ισραήλ, για τους μουσουλμάνους, για τις αραβικές χώρες (…), για τις ΗΠΑ», συνέχισε, τονίζοντας πως πρόκειται για «κάτι περισσότερο από την ειρήνη στη Γάζα. Πρόκειται για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Παράλληλα οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα κάλεσαν τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ να απονείμει τη Δευτέρα το Νόμπελ Ειρήνης στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αυτόν τον μήνα για τις προσπάθειές του να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων.

“Today, we write with hearts full of gratitude and a profound sense of momentous urgency, to urge you to award the Nobel Peace Prize to President Donald J. Trump.” The Families of the Hostages wrote to the Norwegian Nobel Committee today, asking the committee to award President… pic.twitter.com/4wiZzuVjts — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 6, 2025

«Σήμερα, σας γράφουμε με καρδιές γεμάτες ευγνωμοσύνη και ένα βαθύ αίσθημα βαρυσήμαντου επείγοντος, για να σας παροτρύνουμε να απονείμετε το Νόμπελ Ειρήνης στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Οι οικογένειες των ομήρων ζητούν να του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης

Οι οικογένειες των ομήρων έγραψαν στην Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, ζητώντας από την επιτροπή να απονείμει στον Πρόεδρο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης μετά την υπόσχεσή του να μην ησυχάσει μέχρι να επιστρέψουν ΚΑΙ ΟΙ 48 όμηροι στα σπίτια τους.

Όπως έγραψαν οι οικογένειες στην επιτροπή: «Τον περασμένο χρόνο, κανένας ηγέτης ή οργανισμός δεν έχει συμβάλει περισσότερο στην ειρήνη σε όλο τον κόσμο από τον Πρόεδρο Τραμπ. Δεν έχει απλώς μιλήσει για ειρήνη – την έχει ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ», αναφέρει το παραπάνω κείμενο.

«Από τη στιγμή της ορκωμοσίας του, (ο Τραμπ) μας έφερε φως στις πιο σκοτεινές μας στιγμές», ανέφερε το Φόρουμ, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τους δεκάδες ζωντανούς και νεκρούς ομήρους που επέστρεψαν μέσω της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου.

«Σας παροτρύνουμε έντονα να απονείμετε στον Πρόεδρο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, επειδή έχει ορκιστεί ότι δεν θα ησυχάσει και δεν θα σταματήσει μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος στην πατρίδα του».



Ακολουθούν χαρακτηριστικές εικόνες από οικογένειες ομήρων στην Ουάσιγκτον, όταν έμαθαν την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ για μια συμφωνία που θα φέρει όλους τους ομήρους πίσω στην πατρίδα τους.

Hostage families in Washington upon receiving the news of President Trump’s announcement of an agreement that will bring all the hostages home. Photo credit: Liri Agami and Alon Kaplun pic.twitter.com/5lZOAYcbA9 — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 9, 2025

Παράλληλα, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών του Ισραήλ χαιρέτισε την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ με «ενθουσιασμό, ελπίδα και ανησυχία».

«Πρόκειται για σημαντική και ουσιαστική πρόοδο προς την επιστροφή όλων, αλλά ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος», αναφέρει η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

«Οι οικογένειες των ομήρων επιθυμούν να εκφράσουν τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη στον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για την ηγεσία και την αποφασιστικότητα που οδήγησαν σε αυτή την ιστορική πρόοδο. Υπάρχουν 48 όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς. Ηθική και εθνική μας υποχρέωση είναι να τους φέρουμε όλους πίσω στην πατρίδα τους – τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς. Η επιστροφή τους είναι απαραίτητη για την επούλωση και την ανάρρωση της ισραηλινής κοινωνίας στο σύνολό της. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος πίσω στην πατρίδα του».