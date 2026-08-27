Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εμπλακεί σε μια σκληρή διπλωματική αντιπαράθεση με τον Καναδά, υπέγραψε σήμερα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλάζει «αμέσως» το όνομα της «λίμνης Οντάριο», που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, σε «λίμνη της Αμερικής».

«Έχουμε έναν Κόλπο και έχουμε μια λίμνη. Το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είχε ήδη δώσει εντολή να αλλάξει το όνομα του «Κόλπου του Μεξικού» σε «Κόλπο της Αμερικής».

Σύμβουλος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι η εντολή απευθύνεται στο υπουργείο Εσωτερικών και τον υπουργό Νταγκ Μπέργκαμ, για να κάνουν την αλλαγή αυτή.

Μια από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής, η λίμνη Οντάριο, συνορεύει με την ομώνυμη επαρχία του Καναδά και με την αμερικανική Πολιτεία της Νέας Υόρκης

Το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι εμπορικές συνομιλίες των ΗΠΑ και του Καναδά κατέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα, με τη μια πλευρά να κατηγορεί την άλλη για εκτροχιασμό των εντατικών διαπραγματεύσεων που διήρκησαν τρείς ημέρες.