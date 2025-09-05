Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα την Παρασκευή, με το οποίο θα ξεκινήσει επίσημα η διαδικασία μετονομασίας του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ σε «υπουργείο Πολέμου», όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου την Πέμπτη.

Το υπουργείο Άμυνας είχε υιοθετήσει το σημερινό του όνομα το 1949, αντικαθιστώντας το παλαιότερο «υπουργείο Πολέμου», σε μια προσπάθεια να υπογραμμιστεί ο αμυντικός χαρακτήρας της αμερικανικής στρατιωτικής πολιτικής μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πηγή: Reuters