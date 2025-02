Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως σχεδιάζει να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών ύψους «περίπου» 25% στα αυτοκίνητα που εισάγονται στις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει ή όχι μέχρι τη 2η Απριλίου.

U.S. President Donald Trump announced plans to impose 25% tariffs on cars, semiconductors, and pharmaceuticals starting April 2, expanding his trade measures beyond earlier steel and aluminum tariffs. Speaking at Mar-a-Lago, Trump suggested the rates could…

Ερωτηθείς σχετικά από τον Τύπο στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ο κ. Τραμπ είπε πως «θα είναι περίπου 25%», προσθέτοντας ωστόσο πως θέλει να «δώσει χρόνο» στις αυτοκινητοβιομηχανίες «που θέλουν να φέρουν εδώ» τα εργοστάσιά τους ώστε «να μην υποστούν δασμούς».

🇺🇸President Trump’s address at Mar-a-Lago

-Major companies will return to the U.S. for chips and cars.

-Car factories will be built in the U.S.

-Auto tariffs will be about 25%.

-No need to fully withdraw U.S. troops from Europe.

-No U.S. troops needed in Ukraine.

-Fine if… pic.twitter.com/CYeVWOvYdd

