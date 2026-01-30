Ο Ντόναλντ Τραμπ μήνυσε την Εφορία (IRS) και το Υπουργείο Οικονομικών για 10 δισεκατομμύρια δολάρια, ισχυριζόμενος ότι δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν έναν πρώην υπάλληλο της IRS από το να αποκαλύψει τις φορολογικές του δηλώσεις, καθώς και αυτές των γιων του και της εταιρείας του, σε ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Η αγωγή, που κατατέθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι, αναφέρει ότι ο Τραμπ μηνύει υπό την προσωπική του ιδιότητα, όχι ως πρόεδρος. Στους άλλους ενάγοντες περιλαμβάνονται δύο από τους γιους του, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ καθώς και ο Οργανισμός Τραμπ.

«Οι κατηγορούμενοι έχουν προκαλέσει στους ενάγοντες ζημία στη φήμη και οικονομική βλάβη, δημόσια ντροπή, έχουν αμαυρώσει άδικα την επιχειρηματική τους φήμη, τους έχουν παρουσιάσει με ψευδή τρόπο και έχουν επηρεάσει αρνητικά τον Πρόεδρο Τραμπ και τη δημόσια θέση των άλλων εναγόντων», αναφέρει η αγωγή.

Το Υπουργείο Οικονομικών και η IRS δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό την Πέμπτη το βράδυ.

Ο πρώην υπάλληλος της IRS, Τσαρλς Λίτλτζον, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση το 2024, αφού είχε δηλώσει ένοχος για διαρροή φορολογικών στοιχείων του Τραμπ στους New York Times. Οι Times είχαν δημοσιεύσει το 2020 αποκλειστικό ρεπορτάζ ότι ο Τραμπ είχε πληρώσει μόνο 750 δολάρια ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος το 2016 και 2017.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την ιστορία «εντελώς ψευδή είδηση» και «κατασκευασμένη», προσθέτοντας ότι οι πληροφορίες είχαν αποκτηθεί παράνομα. Ο Λίτλτζον παραδέχτηκε επίσης ότι είχε κλέψει φορολογικά αρχεία χιλιάδων άλλων πλούσιων ανθρώπων το 2019 και 2020, μεταξύ των οποίων οι δισεκατομμυριούχοι Τζεφ Μπέζος και Έλον Μασκ.

Πηγή: NBC NEWS